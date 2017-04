A quin preu està la gasolina abans del pont de l'1 de maig?

El preu de la gasolina acumula una pujada del 3,7% en el que va de mes i se situa en els nivells més alts des d'agost del 2015, mentre que el gasoil registra un encariment del 2,6% en el mateix període, segons dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE) recollits per Europa Press.

La pujada dels carburants pel que fa als nivells de finals de març es produeix en un mes caracteritzat per les festivitats de Setmana Santa, que van ocasionar un augment de la demanda associat als voltant de 15 milions de desplaçaments comptabilitzats a les carreteres espanyoles.

El preu mitjà del litre de gasolina puja a 1,257 euros, un 1,7% més que en l'última ocasió en què la Comissió Europea va oferir dades sobre aquest producte, corresponents als dies anteriors a l'inici de la Setmana Santa.

La gasolina acumula quatre setmanes consecutives a l'alça i trenca amb la tendència a la baixa detectada al març. El seu preu actual és un 1,6% superior al d'inici de l'any i un 9,4% superior al de la mateixa setmana de 2016.

El preu mitjà del litre de gasoil ascendeix per la seva part a 1,125 euros, un 1,5% per sobre de l'última dada disponible. Aquest combustible, utilitzat per més del 70% del parc automobilístic, costa encara un 0,17% menys que al gener, però un 14% més que en la mateixa setmana de l'any passat.

Des de novembre, els preus de la gasolina i el gasoil havien vingut pujant com a conseqüència dels increments en el preu del barril de cru provocats per la decisió de l'OPEP de reduir la seva producció.

La decisió de l'OPEP, que es va fer efectiva l'1 de gener, va portar al cru a consolidar-se per sobre dels 50 dòlars el barril. En l'actualitat, el Brent, de referència a Europa, cotitza a 51,27 dòlars per barril, mentre que el Texas americà es canvia a 49,2 dòlars.