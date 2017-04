La sinistralitat laboral es dispara aquest any a Girona amb 5 morts en dos mesos

Els accidents laborals mortals s'han disparat a les comarques gironines aquest 2017. Només en dos mesos, ja hi ha cinc treballadors que han perdut la vida al lloc de treball. L'última estadística de l'Observatori del Treball, corresponent al gener i febrer, i que va fer pública CCOO, evidencia que arreu del territori «la prevenció continua essent una assignatura pendent», lamenta el seu secretari general Bartomeu Compte.



«Aquells accidents que l'any passat eren greus, aquest any s'han convertit en mortals», va subratllar. Les dades també posen en relleu que, des de principis d'any, la sinistralitat a la feina ha crescut més d'un 4%. «Portem anys d'augments i, pel què sembla, aquest 2017 tornarem a batre rècords», va lamentar Compte. Per revertir-ho, tant CCOO com la UGT reclamen més fermesa a la Inspecció de Treball i critiquen la «deixadesa» de les empreses per aplicar la llei.



L'any passat a les comarques gironines la sinistralitat laboral va pujar un 7,7%. Dels 22.359 accidents a la feina que es van registrar durant el 2015, es va passar a 24.085. Més de la meitat no van obligar el treballador a agafar-se la baixa, però hi va haver 9.713 casos que sí que van impedir l'empleat a poder continuar treballant.



D'aquests, 9.661 van ser accidents lleus i els 52 restants, greus. A més, hi va haver tres treballadors que van perdre la vida al seu lloc de treball. Si bé és cert que en conjunt la sinistralitat laboral va augmentar, també és veritat que els accidents mortals van reduir-se a la meitat (perquè al 2015 van ser-ne set).



Però aquest 2017 la demarcació ha viscut un principi d'any realment negre. No només perquè en global s'han registrat més accidents laborals, sinó també perquè, en tan sols dos mesos, ja hi ha hagut cinc treballadors que han perdut la vida al seu lloc de feina (un a la indústria, un a la construcció i els tres restants, al sector serveis).



Entre gener i febrer (i sense tenir en compte els accidents in itinere) a la demarcació es van registrar 1.490 sinistres laborals. Són un 4,12% més respecte el mateix període del 2016.



El secretari general de CCOO assegura que, aquest principi de 2017, allò que és «més greu» és que els accidents que l'any passat eren greus, ara s'han convertit en mortals. Entre gener i febrer del 2016 hi va haver set accidents greus i cap mortal; aquest any, ja se'n porten dos de greus i cinc de mortals.



Per al secretari general de CCOO, les dades no fan res més que evidenciar que la prevenció continua essent «una assignatura pendent» Això, lligat al fet que el sindicat denuncia que hi ha empreses de la demarcació que no notifiquen tots els accidents que pateix la plantilla.