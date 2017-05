El 47% dels treballadors cobra menys de mil euros

El Sindicat de Tècnics del Ministeri d´Hisenda (Gestha) va registrar el 2015 que 8.160.172 persones tenien durant el 2015 salaris per sota dels mil euros. La proporció més alta des que va començar la crisi, segons un informe elaborat pel sindicat de Tècnics d´Hisenda. En aquest sentit, apunten que la millora de l´activitat econòmica i dels beneficis empresarials el 2014 i 2015 no es va traslladar als salaris més precaris.

L´informe també alerta que, sense comptar amb altres ingressos familiars, gairebé 6 milions de treballadors (un 34,4%) podrien trobar-se en risc de pobresa, en percebre un sou per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Segons la informació recopilada per Gestha, els dos últims anys el nombre de treballadors amb sous més alts ha augmentat fins a les 136.502 persones. Des del sindicat afirmen que aquests directius ingressen el mateix que els 5.754.174 restants. Finalment, assenyalen que les conseqüències d´aquesta dispar situació es deu a la desigualtat salarial, que ha augmentat un 3,8% des de 2007.



Manifestació del Primer de Maig a Girona

Com cada Primer de Maig, CCOO i UGT trauran les seves reivindicacions al carrer. Aquest 2017, la pancarta que els aplegarà portarà per lema 'Ocupació estable, salaris justos, més drets socials'. Els sindicats volen fer palès que les polítiques d'austeritat imposades per Europa –i més adequades per a països com Alemanya- aquí s'han traduït en més precarietat laboral i un "atur desproporcionat". A Girona, la manifestació del Primer de Maig sortirà a les dotze del migdia de la plaça Independència i mantindrà el recorregut d'anys anteriors: Jaume I, Pompeu Fabra, plaça Catalunya i plaça del Vi, on es llegirà el manifest i es faran els parlaments.

"A nivell macro, pot semblar que l'economia millora; però això no passa quan es mira la realitat dels treballadors", ha criticat el secretari general de la UGT a Girona, Xavier Casas. Per a ell, les contínues retallades i les dues reformes laborals han fet aparèixer una nova classe social, "la dels treballadors en precari" i han comportat que "s'hagi esmicolat la negociació col·lectiva" i els empresaris actuïn "com a especuladors".

"El treball precari és sinònim de vida precària; i a les comarques gironines, si seguim així, el 40% dels treballadors tindran una classe social més baixa que la dels pares", ha subratllat Casas. Un sector turístic amb condicions laborals precàries, augment dels falsos autònoms, o "l'externalització desbocada que l'Administració fa dels serveis públics" són altres reivindicacions per les quals Casas crida a mobilitzar-se.

"Ens trobem amb l'època del tot s'hi val, i ens cal reclamar més fermesa", ha subratllat. "Durant el 2016 a les comarques gironines la Inspecció de Treball ha regularitzat un fals autònom al dia; però ens en queden 4.000, i no volem esperar deu anys", ha afirmat.



Rotació de contractes

Per la seva banda, el secretari general de CCOO a la demarcació, Bartomeu Compte, ha volgut posar l'accent en la precarietat dels contractes que se signen avui dia. "La contractació a les comarques gironines no té res a veure amb la seva realitat productiva; ens trobem que els empresaris, a l'hora de cobrir un lloc només fan que encadenar contractes parcials i, quan s'acaben, busquen un altre treballador per fer la feina", ha criticat.

Compte també ha lamentat la "gasiveria" de l'Administració i les patronals a l'hora de negociar increments salarials. "Se'ns ofereixen augments de l'1,5% quan la inflació s'enfila per damunt del 3%", ha criticat.

Trueta, Indra i Kluh Linaer

A les comarques gironines, la manifestació del Primer de Maig també posarà l'accent en els conflictes laborals que es viuen al territori. Entre aquests, els de les netejadores de Kluh Linaer (a qui l'empresa ja fa dos mesos que deu el salari) o el dels treballadors de Tecnocom (una empresa que depenia de la multinacional tecnològica Indra, però de la qual ara se n'ha desprès, i la plantilla tem pels seus llocs de treball).

A Girona, a més, la reclamació perquè es desencalli el nou Trueta també apareixerà a les pancartes. Aquí, CCOO es posiciona obertament en què l'hospital es construeixi a Domeny, perquè si acabar anant a Salt (Gironès), la seva proximitat amb el Santa Caterina "suposarà una merma de llits i professionals", ha dit Bartomeu Compte.

Per la seva banda, la UGT no parla tant del lloc sinó del model assistencial i les condicions laborals de la plantilla. Per això, reclama que es faci un pla estratègic per al nou Trueta i que l'hospital es construeixi "quan més aviat millor".