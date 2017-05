Centenars de persones es manifesten a Girona contra la precarietat laboral

La manifestació del Primer de Maig a Girona ha reunit avui al migdia unes 800 persones als carrers del centre de la capital de la demarcació. Convocada pels sindicats UGT i CCOO, s'ha iniciat a la plaça de la Independència poc després de les 12 del migdia. A la capçalera de la manifestació, els principals dirigents sindicals sostenien a una pancarta amb el lema "Increments salarials als convenis col·lectius JA, per l'ocupació de qualitat i les pensions dignes".

"La recuperació del poder adquisitiu és una prioritat a l'hora de negociar els nous convenis", ha afirmat el secretari general de CCOO a Girona, Bartomeu Compte.

"La crisi ha creat dues noves classes socials; la dels treballadors en precari i la dels empresaris especuladors, i davant d'això la nostra resposta és la lluita", ha assegurat el seu homòleg a la UGT, Xavier Casas.

Un any més, la protesta tampoc ha estat aliena als conflictes laborals i les reivindicacions del territori. La vaga a Kluh Linaer, la indefinició en què es troba la plantilla de Tecnocom, la precarietat al sector turístic exemplificada amb l'hotel Don Juan o la reclamació que es desencalli el nou Trueta s'han deixat sentir tant al llarg de la manifestació com durant els parlaments

A Barcelona, milers de persones han sortit als carrers del centre de Barcelona per reclamar que hi hagi millores en els sous i les condicions laborals ara que hi torna a haver bonança econòmica.

Sota el lema 'Ocupació estable, salaris justos i més drets socials', la marxa organitzada per CCOO i UGT ha arrencat de la plaça Urquinaona a tres quarts de dotze del migdia en direcció a la plaça de la Catedral, amb els màxims representants dels dos sindicats al capdavant, acompanyats de la consellera de Treball, Dolors Bassa, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell i diversos representants polítics de Ciutadans, Podem, PSC, En Comú Podem i ERC.

Els treballadors de Codorniu i la impremta del grup Zeta, en tots dos casos afectats per un ERO, s'han fet especialment visibles durant la manifestació.