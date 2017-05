La reivindicació de salaris dignes i contra la precarietat marquen el Primer de Maig

Centenars de persones es van mobilitzar ahir pel centre de Girona en un Primer de Maig on es van reclamar salaris dignes i ocupació de qualitat. La protesta convocada per CCOO i la UGT va reclamar que «la recuperació del poder adquisitiu és una prioritat a l'hora de negociar els nous convenis», va afirmar el secretari general de CCOO a Girona, Bartomeu Compte. «La crisi ha creat dues noves classes socials; la dels treballadors en precari i la dels empresaris especuladors, i davant d'això la nostra resposta és la lluita», va assegurar el seu homòleg a la UGT, Xavier Casas.



Un any més, la protesta tampoc va oblidar els conflictes laborals i les reivindicacions del territori. La vaga a Kluh Linaer, la indefinició en què es troba la plantilla de Tecnocom, la precarietat al sector turístic exemplificada amb l'hotel Don Juan o la reclamació que es desencalli el nou Trueta es van deixar sentir tant al llarg de la manifestació com durant els parlaments.



La marxa, de poc més d'una hora, va recordar consignes de la lluita obrera. «Contra la patronal, unitat sindical», «Ni un pas enrere contra el capital», «No ens prendran el dret al nostre pa» o «Salaris dignes per a tothom» van ser algunes de les consignes.



Els sindicats majoritaris van posar en relleu que la crisi econòmica i les successives reformes laborals no han fet més que empobrir els treballadors.



«A les comarques gironines avui dia tenim la xifra esfereïdora de 40.000 aturats; i d'aquests, 30.000 cobren tan sols 426 euros al mes», va afegir Casas, per deixar clar l'abast de les retallades.



Els sindicats també van reivindicar que el Govern català desencalli el nou Trueta. CCOO va treure una pancarta on es reclamava obertament al conseller Comín que l'hospital no marxi de Girona, i la UGT va posar damunt la taula la necessitat de fer un pla estratègic per salvaguardar el model.



La manifestació també va rebre el suport de partits i formacions polítiques. Hi va haver pancartes del PSC –amb la primera tinenta d'alcalde de Girona, Sílvia Paneque, i el primer secretari de la federació gironina i diputat al Congrés Marc Lamuà–, d'ERC –amb la diputada al Congrés Teresa Jordà– i d'Un País en Comú, amb representants d'ICV i Esquerra Unida i Alternativa.