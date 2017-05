Som Energia opta pel finançament ètic per obtenir 5 MEUR per fer un parc eòlic

La cooperativa de consum elèctric Som Energia, amb origen a Girona, és un dels sis projectes escollits com a finalista en la ronda de finançament de Financoop. L'entitat busca el finançament d'un terç del projecte de miniparc eòlic a Barcelona que els permetria garantir l'autoproducció del 50% de l'energia que comercialitzen ara mateix. Malgrat que el projecte té una inversió de 15 milions d'euros per aconseguir la instal·lació de 5 aerogeneradors, Som Energia només demanarà 5 milions d'euros a la ronda de Financoop, mentre que els deu milions d'euros restants sortiran de les aportacions dels socis.



Jaume Aliaga, un dels membres del Consell Rector i assessor financer de la cooperativa, va informar que el projecte inicial pretenia buscar finançar per garantir el 100% de la producció a llarg termini. «Necessitaríem 180 milions d'euros en 8, 9 o 10 anys per escometre noves inversions en projectes de generació d'energies renovables».



A Financoop es reuneix tot l'ecosistema de les finances cooperatives: des dels cooperativistes i les empreses de l'economia social als inversors i les entitats financeres de base cooperativa, ètica i social, passant per les administracions públiques que donen suport amb les seves polítiques el desenvolupament i la projecció del cooperativisme i l'economia social catalanes.



Enguany, s'han inscrit a Financoop més de 80 projectes de cooperatives o empreses d'economia social que necessiten finançament per desenvolupar-se. D'entre ells, la xarxa Financoop n'ha seleccionat sis per a projectes superiors als 150.000 euros, que entraran a la ronda de finançament de la Jornada Financoop i entre els quals es troba Som Energia.



Els sis projectes busquen augmentar el valor de les empreses. Els inversors es fixaran en la seva evolució, el suport de l'entorn social, l'arrelament al territori i la intercooperació amb altres empreses del sector, entre altres aspectes.









El TEB vol ampliar les seves instal·lacions a Barcelona i disposar de més espai per les línies d'activitats en sectors com l'alimentació, la formació i el centre ocupacional, amb la construcció d'una nau de 3.500 metres quadrats ubicada a continuació de l'actual a Sant Andreu, i un cost d'execució de tres milions d'euros. A més d'aquesta inversió, per al 2017 estan previstes altres inversions per valor de quatre-cents mil euros.





El projecte que presenten a Financoop, pel qual necessiten finançament per un milió d'euros, és per crear un nou centre clínic: un nou local i condicionar-lo amb la maquinària i mobiliari mèdics adequats.









El projecte que l'Escola Nou Patufet presenta a Financoop, pel qual precisen finançament d'un milió d'euros, és la compra d'un nou local, que respongui a les necessitats del projecte educatiu, dels alumnes i l'escola.