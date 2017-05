Puigdemont clourà a Girona la primera de les conferències d'«Els empresaris volem saber»

El Fòrum Empresarial Creiem en Catalunya iniciarà aquest dijous el cicle de conferències 'Els empresaris volem saber'. En aquests actes hi participaran els màxims representants de la Cambra de Comerç de Girona, PIMEC-Girona, l´AGE, la FOEG i el Fòrum Carlemany, i el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, que farà el discurs de cloenda del primer dels actes, que se celebrarà a Girona. Aquest cicle de conferències, que continuarà després a Lleida (19 de maig) Tarragona (7 de juny) i finalitzarà a Barcelona (20 de juny), proposa un diàleg entre representants d´organitzacions empresarials d´àmbit nacional i territorial amb experts professionals per analitzar els reptes i les oportunitats de futur de l´economia i empresa catalanes, i formular propostes concretes per als principals àmbits socioeconòmics.

L´acte de Girona comptarà amb les intervencions dels presidents de cinc organitzacions econòmiques i empresarials gironines, concretament Domènec Espadalé de la Cambra de Comerç de Girona, Pere Cornellà de PIMEC-Girona, Maria Rosa Agustí de l'Associació Gironina d´Empresàries (AGE), Ernest Plana de la Federació d´Organitzacions Empresarials de Girona, (FOEG) i Francesc Planas del Fòrum Carlemany. Aquests representants del món empresarial formularan preguntes vinculades a quatre temes econòmics: un nou model per a autònoms i pimes; un nou sistema impositiu per a les empreses; el mercat de treball i les pensions, i la internacionalització dels mercats.

Aquestes qüestions seran respostes per Josep M. Vázquez Zacarías, economista; Heribert Padrol, advocat i expert fiscal; Josep Ginesta, treballòleg i secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; i Joan Tristany, economista. Els següents tres actes, a Lleida, Tarragona i Barcelona tindran un plantejament similar, tot i que en cada conferència es tractaran temes específics, amb noves respostes als reptes i expectatives de l´activitat econòmica i empresarial del país. Així mateix, cadascun d´ells comptarà amb la intervenció de cloenda d´un dels principals membres del Govern.