Suministraments, telèfon i internet concentren el 56% de les reclamacions a Girona

L'Agència Catalana del Consum (ACC) ha presentat aquest dimecres la memòria del 2016 que fa referència a la demarcació de Girona. Segons aquest informe, els gironins han presentat un 6% menys de reclamacions de consum respecte l'any anterior, amb un total de 2.410 mentre que l'any anterior havien estat 2.570. Les telecomunicacions, Internet i els subministraments bàsics concentren el 55,8% del total de les reclamacions seguit amb menor mesura pels serveis financers, la restauració o el transport, entre d'altres. La directora de l'ACC, Montserrat Ribera, ha assenyalat que la davallada de reclamacions i el fet que el nombre de consultes i denúncies es mantinguin a nivells similars a l'any anterior demostra que el "consumidor està cada vegada més ben informat" i que la feina s'està fent bé. Per altra banda, l'agència va resoldre durant el 2016 un total de 42 expedients sancionadors, que van suposar multes per una xifra global de 358.619 euros.

Pel que fa als sectors que han registrat les reclamacions dels consumidors gironins, en primer lloc figuren les telecomunicacions i internet, amb prop del 30%, seguit dels serveis bàsics (aigua llum i gas) amb el 26%; dels serveis generals de consum (19,3%) on s'inclou lloguer de vehicles en un altre país, serveis turístics, comerç detallista i comerç en línia o Internet i activitats immobiliàries, entre d'altres. Els béns de consum i productes, com ara aliments, begudes o articles de vestir i oci, han representat el 13% de les reclamacions, seguit a més distància per les relacionades amb el transport (6%), els serveis financers (3,9%), i la restauració i allotjaments turístics, amb un 2,1%. A nivell de Catalunya, Consum ha gestionat 14.640 reclamacions.

A nivell d'empreses, Endesa és la que més reclamacions ha tingut seguida de Vodafone, Orange Espagne, Telefónica, Gas Natural, Iberdrola, Vueling, Correos, BBVA i Media Markt .

Un altre aspecte que recull la memòria són les denúncies presentades a Consum a comarques gironines. Durant el 2016 se'n van interposar 197, el que representa poc més d'un 1% més que al 2015, que van ser un total de 195. D'aquestes, més de la meitat (52,8%) van ser sobre altres serveis generals de consum, seguides dels béns de consum/productes (23,9%), serveis de telecomunicacions i internet (8,6%); electricitat gas i aigua (6,6%), transport (3,6%), financers (2,5%) i aliments (2%).



1.180 mediacions resoltes

Durant el 2016, es van resoldre per mediació un total de 1.180 casos, un 18,56% menys que el 2015. El 40,2% estaven relacionats amb els serveis de telecomunicacions i internet; seguit dels serveis d´electricitat, gas i aigua amb el 29,8%; un 11,5% per serveis generals de consum; el 8,7% per béns de consum; el 6,1% per serveis de transport; un 2,9% per serveis financers, i un 0,8% per restauració i allotjaments turístics. A tot Catalunya, es van resoldre 6.362 casos per aquesta via, gairebé un 18% menys que al 2015.

Pel que fa als arbitratges, l'ACC va dictar a la demarcació un total de 137 laudes, un 41,45% menys que al 2015. Aquesta caiguda s´explica en bona part per la finalització del procés de tramitació de les reclamacions per les preferents de Catalunya Caixa, iniciat a finals de 2012 i conclòs el 2015.

La memòria també desglossa les consultes registrades. Durant el 2016, se'n van rebre un total de 8.516, un 0,05% menys que l'any anterior. D'aquestes, 2.587 van ser ateses pel Consell Comarcal de la Garroxa; 1.556 pel Consell Comarcal del Pla de l´Estany; 1.273 pel Consell Comarcal de l´Alt Empordà; 1.083 pel Consell Comarcal de la Selva; 781 per l´ACC a Girona; 601 pel Consell Comarcal del Baix Empordà; 327 pel Consell Comarcal del Gironès; 158 pel Consell Comarcal de la Cerdanya; i 150 pel Consell Comarcal del Ripollès. A Catalunya es van rebre 41.029 consultes, un 19,29% menys que l´any anterior.



Més de 2.800 productes alertats i 16.457 articles retirats

A nivell de Catalunya, l'any passat es van registrar 2.874 productes alertats, un 2,6% menys que el 2015. El sistema d´alertes de consum s´emmarca en la política de protecció dels consumidors de la UE, amb un programa d´actuacions sobre productes potencialment perillosos, que permet evitar riscos per a la seguretat. Durant el 2016, les alertes més importants van ser per joguines, amb un 25,83%, seguit dels vehicles i motocicletes (21%) i un 18% de material elèctric i lluminàries. I a més distància també apareixen les alertes d'articles de decoració i mobiliari (7,5%) i de puericultura (un 6,8%) entre d'altres. Així mateix, una part important de les alertes eren de productes originaris de l'Àsia (58,9%) i amb menor mesura d'Europa (23,5%).

En quant a la retirada d'articles del mercat, l'agència va treure'n un total de 16.457, la majoria corresponent a material elèctric i lluminàries, joguines, electrodomèstics i equips de protecció individual.



1.189 establiments de Girona adherits a la JACC

La memòria també recull la xifra d´establiments adherits al sistema arbitral a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) a la demarcació. En total van ser 1.189, el que representa un descens del 5,8% respecte l´any anterior. Al conjunt de Catalunya, els establiments adherits a la JACC van arribar als 8.031 i els de la demarcació de Girona representen el 14,81% del total.

La directora de l'ens ha assenyalat que l'arbitratge de consum segueix essent un "plus de qualitat" que una empresa pot oferir als seus clients i de fet és un dels àmbits que es vol potenciar en els pròxims anys per seguir sumant adhesions.

En matèria de formació, un total de 1.564 alumnes de diferents centres de la demarcació van passar pels tallers programats per l'Escola del Consum a Girona amb l'objectiu de conscienciar als nens i nens de la importància de fer compres responsables i d'explicar-los els seus drets i deures.