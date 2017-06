La cervesa gironina La Brava torna a desafiar Damm

No hi ha dubte que Estrella Damm ha aconseguit marcar tendència amb els seus anuncis estiuencs. També hi ha qui considera, que s'ha apropiat del concepte de "mediterranietat", i que la seva publicitat no fa justícia ni al territori en el que s'inspira ni a la seva gent. Això és el que pensen els impulsors de la cervesa gironina La Brava, que acaben de compartir a les xarxes socials "Costabravament", un vídeo que busca ser el contrapunt dels anuncis de la multinacional catalana.

"Partint del coneixement i el respecte pel territori, aquest anunci pretén ser un homenatge a la Costa Brava, que no només dóna nom, sino que inspira els valors de la marca", asseguren els responsables de l'empresa amb seu a Vulpellac (Baix Empordà)

La Brava i la agència i productora creativa Vimema han treballat junts per portar una mirada diferent als estius mediterranis amb la intenció de "reflectir la bellesa més real de la Costa Brava, de la seva gent i els seus paisatges". "No cal reservar-se l'ús de cap paraula com a marca registrada per gaudir de la costa mediterrània", asseguren en una clara al·lusió a Damm, que va registrar la marca "mediterràniament".

No és la primera vegada que La Brava busca l'altra cara dels anuncis de Damm com a forma de promoció. Al 2015, quan es va llançar aquesta cervesa al gran públic, ja van aconseguir un gran ressó a les xarxes socials amb aquest vídeo que acumula prop de mig milió de reproduccions a YouTube.



Futura fàbrica a l'Empordà

La Brava Beer SL preveu traslladar el centre de producció que té a la República Txeca i obrir una planta pròpia a l'Empordà l'any 2023. La firma, que no ha concretat l'emplaçament exacte, actualment compta amb una plantilla d'onze treballadors. L'objectiu és poder arribar a produir 10 milions de litres d'aquí a sis anys, una xifra molt superior als 160.000 litres que fabricarà aquest any. Actualment La Brava es comercialitza a la demarcació de Girona i Barcelona a través de 500 punts de venda però es vol superar els 900. La firma espera facturar més de 900.000 euros aquest any, vuit vegades més que l'any passat.