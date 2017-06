Uns 3.300 «ni-nis» gironins podran optar a un ajut de 430 euros al mes

Més de 3.300 joves gironins que ni estudiaven ni treballaven (els coneguts popularment com a «ni-nis») podran beneficiar-se d'una nova ajuda directa de 430 euros mensuals si aconsegueixen signar un contracte de formació. És el complement salarial per a joves que van acordar PP i Ciutadans en el pacte d'investidura de Mariano Rajoy i que el Govern d'Espanya pretén activar «al més aviat possible»

La ministra de Treball, Fátima Báñez, va avançar la setmana passada que el Govern espanyol impulsarà una ajuda directa de 430 euros per a joves que no estudien ni treballen i que estarà vinculada a un contracte de «formació i aprenentatge», amb l'objectiu que els joves de l'Estat espanyol puguin «formar-se i treballar a la vegada», tal com va afirmar la ministra des de Luxemburg. SegonsBáñez, un cop definida «completament» la mesura es podria posar en marxa «al més aviat possible» i va indicar que compta amb 500 milions d'euros que surten dels pressupostos de l'Estat.

«La pròxima setmana, en el marc del diàleg social, presentaré als interlocutors socials una ajuda directa de 430 euros per a joves que estan en garantia juvenil, que no treballen ni estudien i que a través d'un contracte de formació i aprenentatge poden fer les dues coses», va indicar la ministra des de Brussel·les en el marc del Consell d'Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors de la UE.



Un màxim de 18 mesos

Els 430 euros es podran rebre durant un període màxim d'any i mig i sempre aniran vinculats a la contractació de joves en empreses a través d'un contracte de formació. Fàtima Báñez va ressaltar que el Govern està treballant també en la bonificació en les quotes a la Seguretat Social per a la conversió d'aquests contractes en indefinits.

El Govern inclourà aquesta ajuda al programa de Garantia Juvenil, la qual cosa li assegura finançament de la UE, però al mateix temps limita el perfil dels beneficiaris. Només podran optar als 430 euros els joves que estiguin inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i signin un contracte de formació i aprenentatge, que són els que inclouen un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa, amb activitat formativa rebuda en el sistema de formació professional per a l'ocupació (certificats de professionalitat) o del sistema educatiu (títol d'FP).



Més de mil euros de sou al mes

En aquests contractes la retribució no pot ser inferior al salari mínim interprofessional, fixat en 707,7 euros, i l'ocupador té una reducció de la quota empresarial de fins al 100%. Amb el complement salarial, els joves beneficiaris passaran a cobrar així un mínim de 1.137,7 euros mensuals.

«Amb aquesta ajuda aconseguirem seguir donant oportunitats a aquests joves que són el nostre futur però tots volem que tinguin un present al més aviat possible», va subratllar. Báñez va reiterar que és una mesura «molt potent» i que «facilitarà la integració dels joves al mercat de treball a través de la formació».

La ministra va detallar que en l'actualitat hi ha 608.000 joves inscrits al sistema de garantia juvenil, dels quals 206.000 tenen ja un contracte. «El nostre desig és que puguin seguir incorporant-se al mercat de treball aquests joves que encara no tenen aquesta oportunitat i que a través de la formació arribin al més aviat possible al mercat de treball», va destacar.

A la demarcació de Girona hi ha 8.519 persones inscrites a la Garantia Juvenil, 3.249 de les quals es troben en situació d'alta a la Seguretat Social. Les xifres dupliquen les del maig de 2016, quan a Girona es van apuntar al programa 3.958 persones. A Catalunya, la Garantia Juvenil compta amb 70.984 persones inscrites, 26.141 de les quals ja treballen.

Una altra mesura en la qual també s'està treballant, segons va apuntar la ministra, és la bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social per a la conversió d'aquests contractes en indefinits i va afegir que «aquestes mesures es plantejaran en el marc del diàleg social».