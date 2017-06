Quan es cobra la paga extra d´estiu?

L'anhelat estiu ja és aquí i amb ell els tan merescuts dies de descans. És temps de platja, les festes patronals amb les seves revetlles i les excursions amb els nens. Sí, per una àmplia majoria l'estiu és sinònim d'oci. Les vacances del període estival són les que els treballadors valoren més i fins a vuit de cada deu trien aquestes dates per viatjar. Per això estan disposats a invertir gairebé tant o més que en els regals nadalencs. I és per això que una ajuda addicional en forma de paga extra ve que ni pintada.

La legislació espanyola estableix com un dret dels treballadors la percepció de dues pagues extres a l'any. Ho diu l'article 31 de l'Estatut del treballador, que especifica que una d'elles ha d'arribar a les festes de Nadal, i l'altra en el mes que s'estableixi per conveni col·lectiu o per acord entre empresari i treballadors.

Per conveni també, pot establir-se més de dues pagues extres a l'any, el que s'anomena una paga de beneficis que s'acostuma a percebre, els pocs que la perceben, en el primer trimestre de l'any normalment. I si el conveni ho permet i ho acorden també treballador i empresari, les gratificacions poden ser prorratejades, és a dir, que no es doni paga extra alguna a canvi d'ingressar un sou més gran durant tot l'any.

Quan han d'ingressar-nos la paga extra d'estiu?

La obligatorietat de pagar una paga extra va ser imposada per Franco el 15 de juliol de 1947, encara que al principi només equivalia a una setmana de treball, no a un mes complet com ara. En el franquisme es va conèixer aquesta remuneració com 'la paga del 18 de julio', data que exaltava el dia que es va iniciar la revolta dels rebels que va originar la Guerra Civil.

Avui dia, però, el més habitual és que la segona paga extra s'ingressi en l'inici de l'estiu. En els els diferents convinguts poden donar-se dues possibilitats: que estableixin una data fixa o que posin un marge temporal amb una data límit.

La tradició és que estigui pactada la seva percepció a finals de juny o durant el mes de juliol. Els convenis col·lectius estableixen els pagaments com a normal general en dates compreses entre el 20 de juny com aviat i el 15 de juliol com a molt tard.

Així que, per saber amb exactitud quan es hauria d'ingressar la paga extra d'estiu, el millor és consultar el conveni del nostre sector laboral, a la província o regió en la qual exercim la nostra tasca.

I la quantia?

Quant a l'import de la paga extra, també ho estableix el conveni col·lectiu. Però per llei, aquesta no podrà ser inferior a 30 dies del salari base o del mínim interprofessional.

És important també consultar el convingut perquè podria establir que es pagui el salari base més un plus; o que es percebi una quantia fixa per aquest concepte de paga extra.