Una reunió d'afectats pel Popular a Girona

L'hotel Carlemany acollirà avui a partir de les set del vespre una reunió informativa adreçada als afectats per l'adquisició del Banc Popular. L'associació APDEF, experts en dret bancari, ha convocat a totes aquelles persones o empreses titulars d'accions, preferents o obligacions subordinades o qualsevol altre producte que hagi vist perjudicada la seva inversió.

Per altra part, l'advocat Felipe Izquierdo, del despatx Izquierdo Associats de Girona, és un dels responsables de la querella davant l'Audiència Nacional que ha presentat l'OCU contra els antics gestors de l'entitat. Izquierdo va explicar que l'objectiu d'anar per la via penal és demostrar que hi va haver una informació falsa quan es va produir l'última ampliació de capital del Banc Popular. L'advocat , que també és afectat, recomana afegir-s'hi a la causa que impulsa la mateixa OCU o en el seu defecte que s'uneixin a altres causes que impulsen de manera col·lectiva altres col·lectius de consumidors.