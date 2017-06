Creen un lobby empresarial i tècnic a Girona per pressionar Endesa

Professionals vinculats al sector de la construcció s'ha unit i han creat una comissió d'afectats per Endesa, que té com a objectiu solucionar problemes i millorar el servei que la companyia ofereix a les comarques gironines. L'entitat representa a més de 2.000 enginyers, 800 arquitectes i 900 aparelladors agrupats a través de la Taula d'Enginyeria de Girona (TEG); el gremi d'instal·ladors de Girona; la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona; la Cambra de Girona; la PIMEC; la FOEG el Col·legi d'Arquitectes; el d'aparelladors i arquitectes tècnics i el gremi de Promotors i Constructors de Girona. Consideren que gran part de les incidències que es registren es podrien resoldre si la companyia elèctrica destinés més recursos humans i tecnològics i asseguren que els problemes amb els que es troben els fan perdre competitivitat i els suposen costos importants.

Canals de comunicació poc eficients, falta d'atenció personalitzada i manca de coordinació. Aquests són alguns dels problemes habituals amb els quals es troben empreses i professionals del sector de la construcció. Per unir esforços i resoldre'ls han decidir unir-se a través d'una comissió d'afectats per Endesa a través de la qual volen vehicular-se amb una única veu que els permeti resoldre de manera ràpida les incidències.

"Volem fer d'altaveu de la pèrdua de competitivitat i dels costos que representen per a la societat en general i, particularment, a empreses autònoms i professionals", insisteixen. També denuncien que hi ha "poca professionalitat i que, en moltes ocasions, detecten problemes per donar serveis en zones ja urbanitzades o a l'hora de fer un polígon industrial on se superen els 10000 kw. "La distribuïdora fa canviar tots els seccionadors de la línia de MT de manuals a automàtics. Els polígons pateixen talls o interrupcions de subministrament elèctric", remarquen a través d'un comunicat.

Amb tot, reclamen interlocutors àgils que permetin donar resposta als problemes en un màxim de 48 hores . "Creiem que gran part d'aquestes incidències es podrien resoldre si Endesa destinés més recursos humans i tecnològics, que ajudarien a millorar la comunicació i la tramitació", insisteixen.

La comissió representa a més de 2.000 enginyers, 800 arquitectes, 900 aparelladors i arquitectes tècnics. En total, agrupa més de 16.700 empreses/autònoms, 32 associacions i 15 entitats.