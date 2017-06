Els treballadors autònoms podrien deduir fins a 12 euros al dia per menjar

Els treballadors autònoms podrien deduir fins a 12 euros al dia per menjar

El Congrés està a punt d'aprovar la nova Llei d'Autònoms. La iniciativa impulsada per Ciutadans, que compta amb el suport del Partit Popular, PNB i PDeCAT, planteja millorar la protecció social i les condicions per emprendre i reemprendre, així com eliminar traves i facilitar l'activitat dels treballadors pel seu compte.

Entre les mesures d'emprenedoria i reempreniment, la nova normativa àmplia la tarifa plana de 50 euros al mes a un any i també permetrà reprendre el negoci amb aquesta tarifa després de dos anys d'haver interromput l'activitat. En l'actualitat s'ha d'esperar cinc anys per poder fer-ho.

Pel que fa a l'eliminació de traves administratives, els autònoms podran canviar la base de cotització fins a quatre vegades cada l'any, davant dels dos actuals per adequar millor els ingressos. També es permeten 3 altes i tres baixes a l'any i els autònoms només pagaran pels dies que han treballat.

D'altra banda, la llei redueix, i no només per al cas dels autònoms, els recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social a la meitat, des del 20% actual fins al 10% en el primer mes. El sistema tornarà d'ofici l'excés de cotitzacions pagades a la Seguretat Social en cas de pluriactivitat sense que sigui el treballador el que hagi de reclamar la devolució.

Deducció del 12% en menjars

Però una de les mesures més cridaneres és la que té a veure amb la desgravació per menjar. Si s'aprova l'esborrany que es maneja ara, els autònoms podran deduir-se "les despeses de manutenció afectes a l'activitat per un import màxim de 12 euros diaris". Per deduir aquest import, caldrà que el pagament "es faci en suport telemàtic i pugui ser comprovat de manera fefaent mitjançant factura o sistemes indirectes de pagament que tinguin aquesta finalitat específica". A més, la despesa s'ha de produir només en dies laborables i en establiments de restauració i hostaleria.

Finalment, els autònoms poden deduir en l'IRPF el 20% de les despeses de subministraments d'aigua, llum, electricitat i telefonia quan l'autònom treballa des de casa.