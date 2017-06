Més de cent afectats pel Popular s'uneixen a Girona

Demostrar la falsedat dels balanços presentats per fer l'ampliació de capital del Banc Popular seria suficient motiu per declarar nuls els productes d'inversió que va oferir l'entitat financera. L'advocat de l'Associació de Perjudicats d'Entitats Financeres (APDEF), Francesc García Rafanell, va explicar que la via més ràpida per intentar recuperar els diners és anar per la via civil i demostrar que es va fer l'adquisició de les accions amb una informació que s'ha revelat falsa.

García Rafanell va reunir ahir més d'un centenar de persones que s'han vist afectades per l'adquisició del Banc Santander. L'advocat també ha explicat que a les comarques gironines tenen tancades més de 200 entrevistes personals amb persones que s'han vist afectades.

Arran de l'adquisició del Banc Popular pel Banc Santander s'ha causat un perjudici a prop de 305.000 accionistes que han perdut la seva inversió, estalvis i capital per la valoració de cotització de l'acció del Popular en la transmissió. Les accions de l'entitat han estat objecte d'una amortització a valor zero. En aquest sentit, la pregunta que es fan tots els accionistes és si existeixen els requisits legals per poder demandar per fi de recuperar els diners perduts.

Així, en la venda d'aquest producte, que en dret bancari es defineix com a producte complex, per la via legal caldria demostrar que el Banc Popular va incórrer en un incompliment dels deures d'informació sobre les característiques del producte que oferia i de la seva solvència, és a dir, de la situació real econòmica en què es trobava l'entitat bancària.

Demostrat aquest incompliment –que encara trigarà un temps a quedar plenament acreditat als efectes legals i jurídics (informe Comissió Nacional del Mercat de Valors i Banc Espanya, entre altres)–, el consentiment per part dels afectats resultarà viciat per error, atès que el producte i solvència i situació econòmica real «garantida» no eren tals, i, en cas d'haver-ho sabut els afectats en el moment previ a la compra, mai ho haurien contractat.