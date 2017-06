Yuzz Girona premia un videojoc per a nens amb síndrome de Down

El videojoc Animal Hero Universe, l'objectiu del qual és millorar les capacitats cognitives de nens i nenes amb síndrome de Down, impulsat per Yolanda Peregrín i Sílvia Quera, ha estat escollit com la millor idea del centre Yuzz de Girona i ha obtingut una plaça per viatjar a Silicon Valley amb els altres 51 millors joves emprenedors de la VIII edició de Santander Yuzz, el programa d'emprenedoria que promou Banc Santander amb la col·laboració de l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG).

A nivell local, el programa compta amb l'impuls de l'Ajuntament de Girona, la Fundació Princesa de Girona i la Universitat de Girona.

Adrià Bosch i Xavier Garriga, amb el projecte MyChefTool, han resultat segons classificats. Adrià Sánchez, per la seva banda, ha quedat en la tercera posició d'aquesta fase local del programa Yuzz a Girona amb Kit Hidrógeno.

Yolanda Peregrín i Sílvia Quera, amb Animal Hero Universe, i Adrià Sánchez amb el projecte Kit Hidrógeno, també s'han classificat com a finalistes per als premis «Yuzz Mujer» i «Yuzz innovación y tecnología disruptiva».