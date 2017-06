Catalunya és la comunitat autònoma on les empreses detecten més frau

Set de cada deu empreses (68,2%) del sector de telecomunicacions, financeres, automòbil i de crèdits al consum considera que el frau ha augmentat durant l'últim any, mentre que el 18,2% considera que es troba en els mateixos nivells, i només el 13,6% afirma que ha disminuït lleument. A més, el 91% coincideix a assenyalar que una major digitalització suposa també un repte afegit en la gestió del frau. A l'hora d'identificar les autonomies espanyoles on major frau s'ha detectat, prop del 60% coincideix a destacar que el frau no és un fenomen localitzat a Espanya, tot i que majoritàriament destaquen 4 comunitats com les més comunes en matèria de frau. En aquest sentit, Catalunya (72,7%), Comunitat Valenciana (68,2%), Andalusia (63,2%) i Madrid (54,5%) són les autonomies on es detecta un major frau. Per darrere hi ha les Illes Canàries (22,7%), la Regió de Múrcia (18,3%), i Galícia (4,5%).

Aquests són alguns dels resultats que es destaquen en l'«Estudi anual sobre Tendències del Frau 2016», realitzat entre les empreses associades de l'Associació Espanyola d'Empreses contra el Frau (Aeecf), i pertanyents als sectors financer, telecomunicacions, automòbil i de crèdits al consum.

Segons els resultats de l'estudi, 3 de cada 4 companyies (una mica més del 77%) assegura que la seva percepció sobre la gestió del risc a Espanya és positiva a molt positiva. Aquesta dada contrasta en gran mesura amb les dades obtingudes l'any anterior, on només un 50% considerava que aquesta era bona o molt bona. Per sectors, el sector financer és on hi ha més espai de millora existeix, ja que només el 8% dels enquestats considera que el frau ha disminuït lleument, la xifra més baixa d'entre els tres sectors enquestats.

Pel que fa a les principals barreres que impedeixen compartir informació sobre el frau entre diferents sectors, destaca especialment la barrera legal com a principal impediment per compartir informació, ja que és destacada per un 77,3 per cent de les empreses.