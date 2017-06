Les cooperatives de crèdit crearan fons privats per mutualitzar pèrdues

Les cooperatives de crèdit podran crear fons privats conjunts per mutualitzar les pèrdues i apuntalar la seva solvència en cas de problemes financers d'una de les entitats. És una de les principals mesures del Reial decret llei que va aprovar el Consell de Ministres per reformar el règim jurídic d'aquest sector financer, que suposa el 6% del sistema de crèdit estatal. La norma preveu que les cooperatives de crèdit puguin crear Mecanismes Institucionals de Protecció (MIP). Podran ser «reforçats», mutualitzant tots els beneficis i els riscos amb una entitat dirigent al capdavant, o «normatius», sense necessitat d'incloure els beneficis i riscos amb la constitució del ja esmentat fons de garantia privat finançat pels seus membres. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va animar les entitats a constituir els fons a partir dels incentius que poden suposar disposar d'un perfil de risc financer més baix.

«És un primer pas que creiem que és important. Les cooperatives de crèdit començaran ràpid a constituir aquests fons que facilitarà apuntar la solvència si hi ha alguna entitat amb problemes o alguna necessitat, es podrà actuar sense necessitat de cap cost per la contribuent», va dir.

La posada en marxa dels fons de mutualització col·lectius per part d'un grup de cooperatives de crèdit tindrà diversos «incentius», segons el govern espanyol. Formar part del mecanisme ajudarà a oferir un «perfil de risc inferior», amb uns increment de la solvència i uns requeriments mínims passius capaços d'absorbir pèrdues inferiors respecte la resta d'entitats que no el formin. Les cooperatives també podran reduir per aquesta via les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits.