Les dones són propietàries de tres de cada deu explotacions agrícoles i ramaderes

La major part de titulars de les 56.467 explotacions agrícoles i ramaderes de Catalunya són homes en un 60,67%, mentre que només el 28,64% són les dones les qui tenen el nom posat al càrrec. Són dades del 2015 recollides pel Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020 que es van donar a conèixer dimarts a Tàrrega en el marc de la primera trobada d'un grup de treball de dones del món rural. Segons la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, aquest grup té com a objectiu principal posar de manifest que són «indispensables» per tirar endavant els projectes de futur del territori i el sector i per tant que «han de ser protagonistes i tenir veu quan es discuteixin totes les polítiques que han d'influir en el futur».

L'evolució de la titularitat de les explotacions agrícoles des del 2013 fins al 2015 va en retrocés pel que fa a la dona, ja que s'ha passat del 29,1% al 26,64, tot i que en el cas dels homes també descendeix ja que s'ha passat del 61,13 al 20,66. Sí que incrementa el percentatge de titularitats referents a entitats jurídiques que ha incrementat del 9,77% al 10,70. En qualsevol cas, les dones continuen anant pel darrera dels homes pel que fa a qui té la responsabilitat al capdavant d'una explotació agrícola i ramadera.

Però no només és en aquest àmbit sinó que també passa el mateix en la pesca ja que al sector només estan representades en un 1,1% del total i a Catalunya només hi ha una dona que presideixi una confraria de pescadors. Igualment, en el terreny de les cooperatives agrícoles, de les 214 que hi ha federades a Catalunya, un 20% dels socis són dones, però només el 4,1% estan als consells rectors d'aquestes. En tot el país únicament hi ha 4 dones presidentes de cooperatives.

Un altre dels aspectes on es pot apreciar les diferències entre homes i dones en el món rural és en el temps que dediquen les dones a les tasques domèstiques ja que de mitjana ho fan 5,3 hores al dia enfront la poc més d'hora i mitja que ho fan els homes.



Acabar amb les desigualtats

Acabar amb aquestes desigualtats i altres és un dels objectius principals del grup de treball de dones del món rural i marítim de Catalunya que s'ha trobat aquest dimarts a Tàrrega amb la participació de més de 70 dones d'arreu del país que treballen al món rural. La consellera Meritxell Serret ha estat la responsable d'inaugurar la jornada i ha posat de manifest que són «indispensables» per incidir en les polítiques vinculades a l'agricultura i la ramaderia del país.

Serret va fer referència d'aquesta manera al fet que tot just ara es comença a debatre a Europa com ha de ser la Política Agrària Comuna per al 2020 i ha reiterat la necessitat que des del punt de vista català cal que sigui «més mediterrània i regionalitzada per tal que es pugui decidir des de Catalunya els ajuts directes, a quins sectors van i com es distribueixen». La consellera Serret també ha recordat que a nivell estatal, aquesta visió mediterrània de com ha de ser la PAC ''es recull en part'' però no hi ha la perspectiva de donar capacitat màxima de gestió a Catalunya.