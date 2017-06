El Govern requereix a les 45 cooperatives càrnies una declaració responsable de compliment de la llei

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha anunciat que les cooperatives del sector carni de Catalunya han rebut un requeriment del Departament «perquè en el termini d'un mes acreditin el compliment de la Llei de cooperatives o bé facin una declaració responsable en cas que no els sigui d'aplicació». Ginesta va fer aquest anunci dijous passat en el si de la Comissió de Treball del Parlament, on ha comparegut per informar sobre la modificació de la Llei de Cooperatives i la situació laboral de les cooperatives càrnies a Catalunya.

«Aquest requeriment el farem extensiu a totes les cooperatives de treball associat de més de 25 socis/es treballadors a partir del mes de setembre», va avançar Josep Ginesta. Ginesta va subratllar que «els resultats del requeriment es traslladaran a la Inspecció de Treball, atès que és l'òrgan competent per fer les comprovacions i aixecar l'acta d'infracció corresponent, a partir de la qual des del Registre General de Cooperatives es podrà impulsar la tramitació del corresponent expedient sancionador i si escau la desqualificació de la cooperativa».

El secretari general va explicar que el Departament està portant a terme una sèrie d'iniciatives per lluitar contra les anomenades «falses cooperatives» del sector carni, empreses que han fet una utilització fraudulenta de la forma cooperativa, en detriment de les condicions, retribucions i drets dels treballadors i treballadores.

Ginesta va recodar que «el canvi legislatiu a la Llei de cooperatives ha estat la forma que el Parlament de Catalunya ha trobat per combatre la problemàtica davant la impossibilitat de fer un Codi Català del Treball que a diferència de l'Estatut dels Treballadors actual, no permeti aquestes formes d'organització del treball».

La primera de les mesures engegades per Treball, Afers Socials i Famílies ha estat instar aquelles cooperatives de treball associat del sector carni a complir, si encara no ho fan, a la nova Llei de cooperatives. «La llei ha estat modificada i ha entrat en vigor el 9 de juny per evitar una utilització fraudulenta del que ha de ser una cooperativa de treball associat i per establir mecanismes que impedeixin que la fórmula cooperativa s'utilitzi com un model d'explotació no sostenible», va advertir Ginesta. El secretari general va recordar a les patronals de cooperatives del sector carni que «les condicions de treball, especialment la jornada laboral i les retribucions, han de ser equivalents a les dels convenis col·lectius del sector, així com la protecció social ha de ser equivalent a la dels treballadors i treballadores inclosos en el règim general de la Seguretat Social». La segona mesura engegada pel Departament ha estat la creació de la mesa del sector carni, on hi són presents les patronals del sectors i el sindicats més representatius. «La solució final d'aquesta problemàtica arribarà en el si d'aquesta mesa per trobar la sostenibilitat del sector», va posar de relleu Ginesta.

I, finalment, Ginesta va posar l'èmfasi en les actuacions coordinades de la Inspecció de Treball, per iniciativa pròpia, i arran de les denúncies presentades pels sindicats. Entre 2016 i el que portem de 2017, la Inspecció de Treball ha finalitzat 41 ordres de servei en matèria de cessió il·legal a la indústria càrnia.