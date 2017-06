L'Estat diu que publicarà les primes a plantes de purins

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal,assegura que l'Estat publicarà «en un temps raonable» la norma que restablirà les primes a les plantes de tractament de purins, per donar compliment d'aquesta manera a la sentència del Tribunal Suprem que obliga el govern espanyol a fixar la nova retribució per a aquestes instal·lacions després de la retallada aplicada l'any 2013. Així mateix, Nadal va manifestar que es limitarà el cobrament de les primes a les plantes que tenen fins a 15 anys d'antiguitat, en lloc dels 25 de l'anterior normativa.

En el marc de la 28a Trobada Empresarial al Pirineu, que el ministre va clausurar el divendres 16 de juny a la Seu d'Urgell, Nadal es va referir també a qüestions polítiques i ha afirmat que per canviar l'actual marc constitucional cal una reforma de la Constitució i «si no s'aconsegueix, no es poden canviar les regles del joc».

Preguntat pels assistents, Álvaro Nadal no ha volgut concretar quan s'acabarà publicant la nova norma per tal de restablir les primes a les plantes de tractament de purins. Una ordre ministerial del 2013 va aplicar una retallada a les primes que rebien les plantes de purins amb cogeneració.

El Tribunal Suprem, però, va emetre una sentència el juny del 2016 contrària a aquesta retallada i va donar al govern de l'Estat un termini de quatre mesos per restablir la retribució a aquestes instal·lacions que permetés garantir-ne la viabilitat econòmica. Un any després, el Suprem ha amenaçat de multar amb 1.000 euros Nadal si el seu ministeri no restableix les primes en període curt de temps, amenaça a la qual el ministre ha restat importància des de la Seu d'Urgell. Cal recordar que la retallada aplicada per l'Estat va comportat el tancament de les sis plantes de tractament de purins amb cogeneració que hi havia a a Catalunya.

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, va ser l'encarregat de clausurar la 28a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu amb una intervenció en la que va valorar l'evolució de l'economia espanyola en els últims anys parlant d'aspectes com ara l'atur, el volum d'exportacions, el PIB i la distribució de la renda. Respecte al futur, va assenyalar que la digitalització ha de ser una prioritat. «Per això, m'ha semblat molt adequat que la trobada posi l'accent en aquesta qüestió», ha afirmat

Per la seva banda, Vicenç Voltes va posar de manifest algunes de les conclusions de la Trobada i va assegurar que «la incertesa és l'entorn en el qual haurem de gestionar les empreses del futur, encara que hi ha signes de recuperació sòlida de l'economia i de la confiança».