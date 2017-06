L'Eurecat ingressa 43 milions d'euros el 2016, un 20% més que fa un any

El centre tecnològic Eurecat, mebre de Tecnio i amb 600 professionals, va tancar el 2016 amb una facturació de 43 milions d'euros, el 20% més que en el 2015, segons Xavier Torra, president d'Eurecat. Tot i la importància de créixer en facturació, Torra defensa que la «mètrica» més rellevant del centre és la que es refereix al nombre d'empreses que han signat algun tipus de servei amb Eurecat. Així, el 2016 van passar pel centre 1.000 empreses, amb un creixement del 16% en relació amb el 2015.

Unes empreses que han pagat factures des de 43 euros per un petit servei de fins a 3 milions d'euros per formar part d'un programa europeu. La mitjana de les factures que es van emetre el 2016 per Eurecat es va situar en uns 10.000 euros. La inversió del centre en el 2016 va sumar fins a 2,5 milions d'euros.

Xavier Torra explica que les previsions del 2017 són molt positives amb unes xifres importants de creixement que es donen entre d'altres coses per la consolidació en el mercat d'Eurecat però també pel canvi de perímetre de les últimes adquisicions, entre les quals l'adquisició el mes de desembre del centre Leitat.

El president explica que el 2017 la previsió de facturació se situa en 60 milions d'euros, amb un creixement del 39% i la plantilla passarà de 579 persones a 770 el 2017, amb un augment del 33%. Un creixement de la facturació i del personal que es justifica no només per l'increment orgànic sinó també per aquestes adquisicions.

Però si la facturació i la creació d'ocupació són «mètriques» important per valorar l'evolució del centre, Xavier Torra considera més rellevant el nombre d'empreses que han signat algun tipus de servei amb el centre. Així, el 2016 van passar 1.000 empreses que van rebre alguna factura d'Eurecat, un 16% més que les 858 que van passar el 2015. La previsió de cara aquest any és que el nombre d'empreses que rebran una factura del centre arribaran a unes 1.300 companyies, amb un creixement del 30%.

Els ingressos d'Eurecat procedeixen en un 33% de projectes signat amb la Generalitat, un 33% de projectes competitius i europeus i finalment un altre 33% de projectes directament contractats per empreses. Per Torra, l'objectiu bàsic és fer créixer el pes de les empreses en l'estructura d'ingressos del centre.

Torra va explicar que l'objectiu de la feina dels membres que integren l'Eurecat és ser presents en el territori per tal de «facilitar» les vies d'innovació tecnològica a les empreses.