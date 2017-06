El TC anul·la dos articles de la llei d'Unitat de Mercat i dona la raó al Parlament

El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat els articles 19 i 20 de la Llei espanyola d'unitat de mercat (20/2013, del 9 de desembre). Els dos articles estableixen el denominat «principi d'eficàcia en tot el territori de l'Estat dels actes, disposicions i mitjans d'intervenció de les autoritats en el lloc d'origen».

Així, l'article 19 establia que les llicències donades en una autonomia tenen vigència a tot el territori estatal. I és que el ple del TC ha estimat parcialment el recurs presentat pel Parlament de Catalunya contra diversos preceptes de la mateixa llei. El Tribunal avala la constitucionalitat del principi d'eficàcia en tot el territori espanyol només per aquells casos en què existeixi un mínim estàndard normatiu comú o equivalent aplicable per les autonomies; però no en aquells altres en què no existeix aquesta normativa comú o equivalent.

El ple considera que, en aquest punt, la regulació continguda en la llei suposa un trencament del principi de territorialitat previst en la Constitució. Considera que quan un àmbit no té una normativa comú per a tots els territoris, no es pot «obligar una comunitat autònoma a haver d'acceptar dins del seu territori una pluralitat de polítiques alienes».