Els gestors critiquen que Hisenda implanti l´IVA «on line» a partir de l´1 de juliol

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (Cogac) considera que és un acte «d'irresponsabilitat» que Hisenda implanti a partir de l'1 de juliol la normativa de Subministrament Immediat de la Informació (SII) de l'IVA que obliga les empreses que facturen més de sis milions d'euros o exportadores a informar en un termini de quatre dies sobre les factures emeses o rebudes. Hisenda calcula que el nombre d'empreses obligades se situarà a l'entorn de les 63.000.

Els gestors demanen una moratòria fins a l'1 de gener del 2018 i adverteixen que les pimes no estan preparades per assumir aquestes noves obligacions. Consideren que amb aquesta mesura s'incrementaran els costos indirectes de les empreses perquè hauran de dedicar el doble de temps a registrar una factura. «Més temps, més costos i menys competitivitat», alerten.

Josep Ribó, membre de la junta de govern del COGAC, ha assegurat que hi ha «moltíssima preocupació» entre els gestors administratius i les mateixes empreses no tant per l'impacte fiscal que pot tenir la nova mesura sinó per l'impacte informàtic de la seva aplicació, perquè no hi ha softwares comptables en el mercat que estiguin suficientment provats. Ribó afegeix que en el transcurs d'aquesta setmana algunes empreses, i no totes, han fet «les primeres proves» de programes informàtics. En la major part dels casos, el resultat de les proves no ha estat positiu, augmentant la preocupació de les empreses.