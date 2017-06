Toxo alerta que «Espanya està incubant un model productiu pervers»

El secretari general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha assegurat que Espanya «està incubant un model productiu pervers que generarà una nova crisi d'ocupació abans d'haver sortit de l'actual». El líder del sindicat alerta que durant la «intensa, brutal i llarga» crisi econòmica va advertir que la «pobresa, marginació i desigualtat» que han deixat les reformes poden ser un «potent dissolvent» per a una democràcia que ja està «tocada». Toxo ha fet balanç dels seus vuit anys al capdavant de CCOO i ha lamentat que el Govern hagi perdut l'ocasió de convertir la recessió econòmica en «una oportunitat per introduir factors de canvi de model econòmic que eren urgents». En aquest sentit, ha cridat l'atenció sobre el model de desprotecció als desocupats, que deixa fora els aturats de llarga durada i les «víctimes» de contractes de curtíssima durada (per hores o dies).