Caprabo posa en marxa un servei de lliurament a domicili en tres hores

La cadena de supermercats Caprabo ha posat en marxa un servei de lliurament de productes el mateix dia, amb un marge mínim de tres hores.

En un comunicat, la cadena catalana, propietat del grup Eroski, ha precisat que el servei es va posar en marxa el passat 17 de maig i que està tenint una acollida molt bona.

El servei requereix una compra mínima de 100 euros, però no té costos addicionals per al client, que pot sol·licitar la compra fins a les 13:00 hores per rebre-la el mateix dia a partir de les 16:00 hores.

Caprabo ha precisat que les vendes per Internet van suposar un 3% de la seva facturació el 2016.