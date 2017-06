Inditex, El Corte Inglés i Hipercor avancen un dia les rebaixes d´estiu

El Grup Inditex, propietari de cadenes com Zara o Massimo Dutti, i els centres d'El Corte Inglés i Hipercor avançaran aquest any les rebaixes d'estiu de forma excepcional al divendres, 30 de juny, un dia abans de l'habitual, van confirmar fonts de les dues empreses. El motiu d'aquest avançament és de calendari, ja que aquest any l'1 de juliol cau en dissabte i coincideix amb la primera operació sortida de vacances.

Des de la liberalització del sector escomesa en 2012, les botigues poden fer rebaixes a qualsevol moment de l'any. De fet, nombroses cadenes, com a Mango, Cortefiel, H&M o Springfield, ja ofereixen descomptes des de mitjan juny.

Les rebaixes d'Inditex s'estendran a totes les tendes de les seves cadenes a Espanya: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterque i Zara Home.

En internet, les rebaixes començaran en la mitjanit de dijous a divendres.

En el cas d'El Corte Inglés, les rebaixes començaran divendres i conclouran el 31 d'agost.

A internet, les rebaixes començaran dues hores abans de la mitjanit, a les 22.00 de dijous.

Els centres d'Hipercor també avançaran un dia les rebaixes, encara que en dies anteriors ja hi ha hagut alguna oferta promocional puntual. No obstant això, a Sfera, la cadena de moda d'El Corte Inglés, les rebaixes van començar el 16 de juny.