Les infusions de ratafia arriben a Japó

Dos gustos tan singulars i tan catalans com són el de la Ratafia 1842 i el del licor d´Aromes del Montserrat han arribat al Japó a través de les infusions de l´empresa empordanesa Tegust. Segons explica la ocmpanyia, al país nipó les comercialitzen tres cadenes de supermercats que les venen a la seva secció "gourmet" en tractar-se d´un producte d´alta qualitat, que per als japonesos és també exòtic i diferent de la resta de sabors als quals estan habituats.

El fundador de Tegust, Pep Mascarós explica que "el mercat japonès és molt exigent i cal que els productes compleixin diversos aspectes com l´alta qualitat, l´excel·lència, l´autenticitat i en valoren, sobretot, que es tracti d´un producte innovador. Els japonesos n´estan molt satisfets". I des de Tegust, ho veuen com "una oportunitat per estendre la cultura catalana i créixer com a empresa".

Els japonesos, a més d´adquirir les infusions de la línia de Proximitat (infusions de plantes aromàtiques cultivades per petits productors catalans que fan cultiu ecològic totalment sostenible), els criden molt l´atenció les de Ratafia 1842 i les d´Aromes del Montserrat. "Són gustos absolutament diferents als que estan acostumats. La Ratafia, per a ells, és una beguda totalment desconeguda. En canvi, el licor d´Aromes del Montserrat els és més familiar per la coneixença que tenen de les muntanyes de Montserrat", explica Mascarós.

Les infusions que Tegust exporta al Japó són dues de les darreres referències que ha creat la marca: Ratafia 1842 i Aromes del Montserrat. Pel que fa a la infusió de Ratafia 1842, està creada a partir de la fórmula original de Francesc Rosquellas, datada del 1842 segons consta als arxius de Santa Coloma de Farners. A partir d´aquesta recepta, Tegust va crear una infusió que recorda a la ratafia però que no porta alcohol. Entre els ingredients que fan que tingui aquest gust característic hi ha la canyella, l´anís, la menta, el ginebró, la nou verda i la nou moscada.

L´altra infusió que ha arribat a terres japoneses, la d´Aromes del Montserrat, està inspirada en el popular licor d´herbes que porta el mateix nom. Tegust la comercialitza a través d´un conveni de col·laboració exclusiu amb el Monestir de Montserrat. En la seva elaboració s´utilitzen ingredients com l´anís verd, la menta, la canyella, el fonoll, la camamilla, l´anís estrellat o el coriandre.

Tegust ha començat a exportar fa pocs mesos. La directora comercial de l´empresa, Belinda Moreno, explica que "a dia d´avui estem treballant només amb Japó però ja hem començat a mantenir converses amb altres països. Per la nostra experiència, el que busca el client japonès, és qualitat i està disposat a pagar per ella sense regateig". Actualment les exportacions suposen entre el 5 i el 10% de les vendes totals.

Tegust, creada a finals del 2014 amb seu a La Bisbal d´Empordà, el Baix Empordà, és la primera marca de gran consum en crear infusions 100% catalanes. Actualment té al mercat tres línies d´infusions: Fórmules Originals, Exòtiques i de Proximitat. Totes les varietats de la línia de Proximitat estan elaborades amb plantes aromàtiques que han estat cultivades en territori català.

La majoria dels ingredients que s´utilitzen per elaborar les infusions provenen del Parc de les Olors, una xarxa de productors locals que fan cultius ecològics de plantes aromàtiques i medicinals i que estan repartits arreu de Catalunya.

La companyia col·labora amb entitats del tercer sector. Un exemple és el centre ocupacional i especial de treball Tramuntana, de Palafrugell, on els seus usuaris s´encarreguen de l´encaix dels sobres. Totes aquestes característiques situen Tegust com una empresa única en el seu sector.