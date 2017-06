La patronal tecnològica busca president

Per primera vegada l'AENTEG, la patronal tecnològica de les comarques gironines, celebrarà eleccions. Després de 20 anys de la seva fundació, dues candidatures confronten projecte, programa i persones per donar més activitat. Les eleccions se celebren demà, dijous, de 7 a 9 del vespre a l'aulari 5 del Giroemprèn, al Parc Tecnològic de Girona.

La candidatura encapçalada per David Martí, un dels dos socis de Playbrand, porta com a lema la idea «Sumant» i està formada per persones vinculades a l'actual junta directiva com el mateix Joan Ribas, que ha volgut deixar la presidència però que figura com a vocal. Aquesta llista, que podria ser considerar «continuista», pel que fa al futur de la patronal apunta a la necessitat d'incorporar més empreses, afegint-hi les seccions d'innovació d'algunes de les principals empreses gironines. Una de les seves principals apostes és convertir l'AENTEG en la referència social pel que fa a innovació i tecnologia a les comarques gironines. Martí destaca que hi ha poques associacions semblants a Catalunya i que les comarques gironines és un territori

Una idea en la qual coincideix també la proposta alternativa, liderada per Albert Alemany, d'Alterego Web. Però la seva candidatura, sota el lema «Endavant», insisteix que el principal repte és «cuidar als associats que fa anys que hi són» abans que créixer. La candidatura alternativa assenyala que es presenten per fomentar la participació i que els estatuts s'ajustin a la realitat del sector.