La Ratafia 1842 i les Aromes de Montserrat arriben al Japó

Segons el creador de Tegust, Pep Mascarós, "el mercat japonès és molt exigent i cal que els productes compleixin diversos aspectes com l'alta qualitat, l'excel·lència, l'autenticitat i en valoren, sobretot, que es tracti d'un producte innovador. Els japonesos n'estan molt satisfets". I des de Tegust, ho veuen com "una oportunitat per estendre la cultura catalana i créixer com a empresa".

Els japonesos, a més d'adquirir les infusions de la línia de Proximitat (infusions de plantes aromàtiques cultivades per petits productors catalans que fan cultiu ecològic totalment sostenible), els criden molt l'atenció les de Ratafia 1842 i les d'Aromes del Montserrat. "Són gustos absolutament diferents als que estan acostumats. La Ratafia, per a ells, és una beguda totalment desconeguda. En canvi, el licor d'Aromes del Montserrat els és més familiar per la coneixença que tenen de les muntanyes de Montserrat", explica Mascarós.