Les comunitats on no governa el PP s´oposen a l´objectiu de dèficit de l´Estat

Totes les comunitats autònomes on no governa el Partit Popular var votat en contra de l'objectiu de dèficit fixat pel Ministeri d'Hisenda pel període 2018-2020. Entre aquestes, hi ha Catalunya, Cantàbria i les set comunitats on governa el PSOE (Canàries s'ha abstingut).

El conseller de Justícia, Carles Mundó, va insistir que el repartiment és «injust» perquè carrega a les comunitats la reducció de la despesa. El conseller ha remarcat que en el cas de Catalunya ,a més, la situació és més greu perquè «suporta la major part de la despesa pública».