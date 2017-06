Decàleg de la nova llei d'autònoms

La comissió d'Ocupació del Congrés dels Diputats va aprovar ahir per unanimitat la reforma de la Llei del treballador autònom. La llei s'ha reformat fruit d'una iniciativa del grup de Ciutadans i, després de les negociacions, ha acabat rebent el suport de tota la resta de formacions polítiques.



Base de cotització

Els professionals autònoms podran canviar fins a quatre vegades en el mateix any la seva base de cotització, en funció dels seus interessos i ingressos.

Flexibilitat

Els autònoms podran donar-se d'alta i de baixa en el RETA, perquè només paguin pels dies que hagin treballat.

Tarifa plana

S'amplia la, ja famosa, tarifa plana de 50 euros a un any, en lloc dels sis mesos actuals.



Pròrroga

Els emprenedors podran optar de nou a la tarifa plana dos anys després d'haver finalitzat l'activitat empresarial.

Mares

Tarifa plana per a dones que siguin mares autònomes i que havent cessat la seva activitat es reincorporen a la feina fins i tot dos anys després del cessament o bé bonificació del 80% de la quota per contingències comunes d'acord amb altres bases de cotització que no siguin la mínima.



Pares i mares

Exempció del 100% de la quota d'autònoms durant un any a treballadors per compte propi encarregats de la cura de menors o persones dependents per la cura de menors o dependents, per garantir una millor conciliació laboral i familiar.

Pagament per dia treballat

A diferència del procediment actual en què l'autònom paga la quota íntegra mensual amb independència del dia en què s'hagi donat d'alta, la nova llei preveu un total de tres baixes i 3 altes anuals i el pagament proporcional pels dies de treball.

Pensió de l'ocupador

Si és treballador per compte propi en edat de jubilació i té personal contractat en el seu negoci podrà compaginar la seva activitat i rebre el 100% de la pensió. Fins al moment, els autònoms en aquesta situació només reben el 50% de la prestació.

Bonificacions a la contractació

Els autònoms que donin feina a familiars (pares, fills, germans, parella, avis, sogres, néts, gendres i nores) no es veuran limitats pel nombre de contractacions i el perfil de l'empleat com havia succeït fins ara, ja que les ajudes només es concedeixen en el cas de contractes a joves menors de 30 o un familiar menor de 45 anys. La reforma de la llei d'emprenedors preveu la bonificació total de les cotitzacions a la Seguretat Social per cada contracte indefinit a un familiar sempre que en l'any anterior no hi hagi hagut cap acomiadament improcedent

Deducció de despeses d'un 20% per treballar des de casa

Els autònoms podran deduir-se un 20% de les despeses de subministraments, com l'aigua, la llum, l'electricitat i la telefonia, sempre que es treballi des de casa.