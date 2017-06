Pimec creu que hi ha «un abans i un després» amb la nova llei

La nova Llei del treballador autònom,«una llarga reivindicació històrica» del sector, és sens dubte «una gran llei», però encara «no és la solució en majúscules» per al sector, segons va assegurar Lluís Viguera, gerent institucional de Pimec. Viguera no nega que hi hagi «una abans i un després» amb l'aprovació d'aquesta nova legislació però «encara» queden moltes reivindicacions pendents per al sector. Això és el que fa que no es pugui considerar una «reforma integral i profunda» de l'activitat d'aquests professionals que a Catalunya sumen en l'actualitat unes 550.000 persones. El directiu de Pimec també destaca la unanimitat en la votació de la llei en el Congrés dels Diputats malgrat les diferencies ideològiques.