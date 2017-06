Sodeca invertirà 10 milions en un nou centre de producció a Ripoll

L'empresa osonenca de ventiladors Sodeca ha iniciat aquest divendres les obres de contrucció del nou centre de producció que s'ha previst instal·lar al Polígon La Barricona de Ripoll. Dels més de 15.000 metres quadrats per edificar, l'empresa ha optat per ocupar-ne al voltant dels 10.000, dels quals 3.000 seran per a oficines i 7.000 per a la nova planta productiva. El seu director general, Josep Font, ha avançat que el centre de producció començarà a fabricar ventiladors "molt més eficients energèticament". En una primera fase, l'empresa invertirà 7 milions, mentre que la segona fase, que permetria duplicar la capacitat de producció, costarà al voltant dels 3 milions més. L'empresa preveu enllestir la primera fase a l'estiu de l'any vinent i això permetrà que la planta estigui en ple rendiment el setembre de 2018.