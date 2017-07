El comerç vol claredat en les dates

Les associacions PIMEComerç i Retailcat han coincidit en reclamar a les administracions i a tot el sector del comerç que es fixi clarament un dia d'inici de les rebaixes, ja que actualment cada establiment pot començar lliurement aquest període de descomptes. El president de RetailCat, Joan Carles Calbet, va declarar que «som partidaris que hi hagi un consens en l'inici de les rebaixes i que el millor seria que l'administració faci campanya per difondre quin és el dia d'inici».

Per la seva banda, el president de PIMEComerç, Alex Goñi, va apostar també perquè es determini un dia d'inici de rebaixes, ja que el contrari «provoca inseguretat jurídica entre els comerciants. Actualment, tothom pot fer el que li vingui de gust a Catalunya».

L'Agència Catalana de Consum recomana que «els períodes habituals de rebaixes a Catalunya són del 7 de gener al 6 de març i de l'1 de juliol al 31 d'agost». Tanmateix, aquestes dates no són obligatòries de que el Tribunal Constitucional va anul·lar el 2016 diversos preceptes de la llei catalana de comerç, donant prevalença a la llei espanyola, que no circumscriu la temporada de rebaixes a un període concret. «Aquest any, certament, hi va disparitat en l'inici de els rebaixes», va certificar.