Unai Sordo serà el nou líder de CCOO en substitució de Fernández Toxo

El fins ara secretari de CCOO al País Basc, Unai Sordo, serà, com era previsible, votat avui com a únic candidat a la secretaria de CCOO en substitució d'Ignacio Fernández Toxo. Una vegada conclòs el termini per presentar candidatures, només hi ha un candidat i una única llista per a la Comissió Executiva formada per 15 membres, un més que en l'actualitat, dels quals vuit són dones i set, homes. Surt de l'Executiva un dels homes de màxima confiança de Toxo, el fins ara capdavanter d'Acció Sindical, Ramón Gorriz, encarregat de la negociació col·lectiva.