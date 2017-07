L'acord CETA: problema o solució

n absència d'institucions multilaterals amb la musculatura suficient, els acords regionals s'erigeixen en lleis fonamentals del comerç, i del seu equilibri i qualitat depèn que es compleixi la fi última dels intercanvis: contribuir a crear prosperitat per als ciutadans i aconseguir-ho amb el major nombre possible de guanyadors i el menor de perdedors. Els socialistes de Pedro Sánchez, que a l'Europarlament van recolzar abans el CETA, es van abstenir en la votació del Congrés aquesta setmana. S'ha sentit a significats dirigents del PSOE (entre ells, el mateix Sánchez i la presidenta del partit, Cristina Narbona) explicar el canvi de postura perquè estan en risc des de la integritat dels drets dels treballadors fins al medi ambient. Raons que, de ser certes, justificarien, no ja una abstenció, sinó un no rotund. És l'acord amb Canadà veritablement un cavall de Troia farcit de regles ultraliberals que atemptaran contra els valors socials d'Europa? El CETA és un acord comercial que els experts consideren de «nova generació». Més que importància quantitativa (la relació amb Canadà equival a l'1,8% dels intercanvis que mou la UE), la seva rellevància és qualitativa: es va més enllà de la mera supressió d'aranzels i d'altres mesures liberalitzadores; no es tracta únicament de garantir recíprocament que els productes accedeixin lliurement als mercats nacionals, sinó que guanyen rellevància qüestions com la protecció de les inversions que les empreses d'un país fan en l'altre.

El món s'ha convertit en una «factoria global» on cada part d'un cotxe pot fabricar-se en un país diferent i totes ser assemblades en un altre fins a obtenir un producte que prèviament es va dissenyar en una regió del món diferent per ser venut conforme a una estratègia de màrqueting elaborada lluny de tots ells. Aquestes xarxes i intercanvis, que en economia reben el nom de «cadenes globals de valor», mouen ingents inversions i creen riquesa per als territoris en la mesura que aquests siguin capaços de connectar-se a la cadena i sobretot a les seves baules més valuoses. Els interessos de les corporacions transnacionals i dels inversors que són protagonistes d'aquests processos i els dels estats col·lisionen en ocasions. Quan hi ha un acord comercial pel mig, la disputa entre una multinacional del país «x» i l'estat del país «y» sol dilucidar-se, no en els tribunals nacionals, sinó davant una cort d'arbitratge, sovint de caràcter privat. Pel mer fet que els tribunals propis quedin fora de joc, existeix en això una erosió de la sobirania del país. Si s'afegeix que els àrbitres són privats, generalment advocats de grans despatxos internacionals, existeix un caldo de cultiu per témer que fins i tot la capacitat legislativa dels estats quedi a la mercè del criteri de persones vulnerables a les pressions i favors de les grans corporacions. Un cas possible: una companyia que inverteix en un país i després demanda el Govern que li compensi el lucre cessant perquè en pujar el salari mínim ha soscavat la seva rendibilitat

Aquest exemple ha estat esgrimit per algun dirigent socialista per exemplificar els presumptes riscos del CETA, encara que tals opinions no es fonamenten en la textualitat de l'acord amb Canadà i esbiaixen els documents que sobre la seva interpretació han elaborat les autoritats europees. El valor afegit de l'acord amb Canadà és precisament que l'arbitratge privat convencional se substitueix per un tribunal sobre inversions permanent i professional i amb un funcionament inspirat en els sistemes judicials públics dels signants. Ambdues parts hauran de consensuar la selecció dels jutges, sotmesos a un codi de «normes ètiques estrictes» per preservar la independència i imparcialitat. Per més que es pugui qüestionar l'efectivitat d'aquestes normes, és una evidència que aquest procediment per resoldre les disputes, replicable en futurs tractats, suposa un avanç i un exemple de com atendre la creació de regulacions que corregeixin els efectes adversos de la globalització.