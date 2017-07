Les famílies catalanes destinen el 27% dels ingressos a l´habitatge

Les famílies catalanes inverteixen una quarta part dels ingressos a pagar l'habitatge. El 27,36% dels diners que entren a les llars dels catalans s'acaben destinant a costejar l'habitatge, segons un estudi del portal immobiliari pisos.com.

Catalunya és la quarta comunitat autònoma que inverteix més per pagar el cost de l'immoble, per darrere de les famílies basques (35,09%), madrilenyes (33,62%) i balears (32,63%).

De mitjana en tot l'estat espanyol un 26,5% dels ingressos anuals serveixen per pagar l'habitatge, tres punts més que en el 2016, ja sigui per afrontar la quota de la hipoteca o la mensualitat del lloguer.



Catalunya supera la mitjana

En el cas de les hipoteques, Catalunya es troba entre les deu comunitats autònomes que destinen un percentatge superior a la mitjana. Amb un 24,87% és la desena, precedida per Cantàbria(36,80%), País Basc (33,88%), Balears (32,25%), Madrid (27,21%), La Rioja (26,65%), Canàries (26,42), Galícia (25,78%), Astúries (25,68%) i Andalusia (25,50%).

Molt per sota figuren les famílies de Castella i Lleó, que destinen un 16,03% dels seus ingressos a pagar la hipoteca. De la resta de comunitats autònomes que paguen la hipoteca per sota de la mitjana, els navarresos són els que menys esforç requereixen (17,93%), malgrat ser els tercers amb un pressupost familiar més alt, en concret amb 32.232 ingressos anuals de mitjana. A Navarra la segueix Múrcia (18,67%), Aragó (19,78%), Extremadura (20,81%), Castella i Lleó (21,15%) i la Comunitat Valenciana (22,40%). Les famílies espanyoles ingressen, de mitjana, 28.199,88 euros a l'any, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquests diners, les de lloguer n'utilitzen el 28,72%, mentre que les que tenen hipoteca, el 24,30%.

Tant en el lloguer com en la hipoteca l'esforç que fan les famílies ha anat in crescendo, quan un any abans s'hi destinava el 26,18% dels ingressos per pagar el lloguer i el 21,69% la hipoteca.



Hipoteques i lloguers més cars

La diferència entre lloguers i hipoteques, segons el president de pisos.com, Miguel Ángel Alemany, és degut al fet que el prèstec per la compra d'habitatges no inclou les despeses que sí han d'assumir els llogaters, com ara la comunitat o els impostos.

Per al director del gabinet d'estudis del mateix portal immobiliari, Manuel Gandarias, el major esforç que fan les famílies per pagar l'habitatge s'explica per un increment «important» dels preus del lloguer i per l'augment dels habitatges turístics.

En el cas de la hipoteca, aquesta pujada «més moderada» es deu al fet que en un any s'ha produït un increment «important en la contractació d'hipoteques a tipus fix, que són més cares». La mitjana de preu per hipoteca es va situar en 112.834 euros, el 5,37% més que a l'abril de l'any passat i l'1,43% menys que el mes de març d'aquest any.