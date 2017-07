Operació sortida a l´aeroport del Prat sense incidències

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha valorat positivament l'operació sortida de juliol a l'Aeroport de Barcelona, en un cap de setmana on es preveuen més de 744.000 passatgers i un diumenge amb 1.062 vols programats.

«Va tot raonablement bé, no hi ha hagut situacions d'estrès», ha dit Rull. El dissabte «va ser un dia molt important, de molt trànsit i amb molts moviments, i les coses van anar força bé», ha assenyalat Rull des del mateix aeroport del Prat, en la inauguració de vol directe entre Barcelona i Hong Kong.

Per al Conseller, no es pot abaixar la guàrdia i ha tornat a oferir la col·laboració a l'Estat. «Que les coses vagin bé a l'aeroport de Barcelona és un factor de prestigi i comoditat per a tothom».

La directora de l'aeroport de Barcelona, Sonia Corrochano, també ha aplaudit la «normalitat» en aquesta operació sortida de juliol. Corrochano ha assenyalat que el juliol i l'agost són els dos mesos amb més feina a l'aeroport. L'operació sortida d'aquest passat cap de setmana s'ha desenvlupat amb normalitat.



Connexions intercontinentals

El Prat ha posat en marxa fins a 40 rutes d'estiu intercontinentals. La directora de l'aeroport n'espera la consolidació i que puguin continuar a l'hivern.

Des de la direcció es calcula que entre el divendres 30 de juny i avui dilluns 3 de juliol l'aeroport del Prat haurà tingut una afluència de 744.165 usuaris. Només ahir diumenge hi havia 1.062 vols programats –entre sortides i arribades- amb un total de 193.192 passatgers.