La Generalitat prepara un pla per promoure els polígons

La Generalitat i les quatre diputacions catalanes han signat avui un conveni pel qual es comprometen a crear un cens actualitzat de polígons industrials a Catalunya per facilitar la captació d'inversions, un projecte que el Govern espera tenir enllestit en sis mesos.

A la seu del departament d'Empresa i Coneixement, el fins ahir conseller Jordi Baiget ha destacat la «riquesa» de Catalunya en aquesta matèria i a la vegada ha remarcat la importància de disposar de dades actualitzades per atreure als inversors. Aquest departament ha desenvolupat una plataforma informàtica que permetrà recopilar quatre tipus d'informació de cada polígon.

En concret, es podran incorporar dades generals, com la seva localització, perímetre, superfície o any de creació; de caràcter urbanístic (usos permesos, dimensions de parcel·les...); de caràcter empresarial (nombre d'empreses, sectors d'activitat econòmica predominant així com percentatge d'ocupabilitat) i de serveis i subministraments (si disposa d'aigua, llum, energia elèctrica, telecomunicacions, per exemple).