L'atur baixa a Girona de 2.675 persones al juny

El nombre de persones inscrites a les llistes del SOC en el mes de juny a Girona es va situar en 34.076 persones, cosa que suposa 2.675 persones menys que al maig, el 7,28% menys. Aquesta demarcació encadena cinc mesos seguits de descensos de l'atur. La xifra de 34.076 persones és la més baixa que es registra a la demarcació des del setembre del 2008 (32.685).

En termes anuals, l'atur a Girona es va reduir de 5.242 persones, el 13,33% menys en relació amb el juny de l'any passat. Es tracta de la caiguda percentual més gran registrada en termes anuals a la demarcació des que comença la sèrie històrica del Ministeri el 2002. Girona encadena 47 mesos seguits de descensos interanuals de l'atur, des de l'agost del 2013.



Catalunya

La contractació del sector serveis per atendre la demanda d'una nova temporada de rècord del sector turístic ha baixat el nombre de persones inscrites a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) fins a 391.388 desocupats, cosa que suposa 18.102 aturats menys que el mes de maig, segons dades publicades pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Tot i la caiguda de l'atur per quart mes consecutiu, el descens que s'ha registrat aquest juny és el més baix que s'observa en aquest mes des de l'octubre del 2012 quan la caiguda va ser de 15.356 persones. El nombre d'aturats que ha tancat el mes de juny, 391.388 desocupats, se situa en xifres no vistes des de l'octubre del 2008 quan el nombre de persones sense feina era de 377.999 persones.

Catalunya ha estat de lluny l'autonomia on l'atur ha caigut més en tot l'Estat amb aquest descens de 18.102 persones menys en relació amb al maig. L'autonomia que ocupa el segon lloc ha estat Andalusia amb un descens de 10.324 persones.

El mes de juny és un mes que tradicionalment registra caigudes de l'atur gràcies a la contractació de personal que es fa des del sector serveis per atendre la campanya turística de l'estiu. Només hi hagut tres mesos de juny des del 1996 on l'atur en aquest mes s'ha incrementat (el 2008, el2007 i el 2004).

Tot i la caiguda esperada de l'atur en aquest mes de juny, el descens que s'ha registrat, 18.102 persones menys que el mes anterior, no ha estat el que es preveia i es tracta del retrocés menys important que s'observa en la sèrie des del juny del 2012.



La caiguda interanual més gran dels últims 18 anys

L'atur a Catalunya encadena quatre anys complets de caigudes interanuals de la desocupació, un total de 48 mesos seguits. En aquest mes de juny, el descens interanual de l'atur ha estat de 58.672 persones, el 13,04% menys que al juny del 2016. Es tracta del percentatge de caiguda interanual més gran que s'ha registrat en aquests últims 18 anys, des de l'octubre del 1999 (-14,31%).



Estat espanyol

En el conjunt de l'estat espanyol, el nombre de persones registrades a l'atur s'ha situat al juny en 3.362.811 persones, cosa que suposa 98.317 aturats menys que al maig. Aquesta xifra de 3,362 milions de persones a l'atur és la més baixa en els últim 8 anys.

En termes desestacionalitzats, l'atur s'ha reduït en el conjunt de l'Estat en 21.668 persones i en els últims dotze mesos el descens ha estat de 404.243 persones, el descens anual en un mes de juny de tota la sèrie històrica, segons assegura el Ministeri de Fátima Báñez.



Sectors

Tots els sectors d'activitat econòmica veuen com baixa el nombre d'aturats, especialment el sector serveis on el nombre d'inscrits al SOC baixa de 13.556 persones, un descens inferior al registrat al juny de l'any passat que va ser de -15.158 persones.

El sector industrial és l'altre activitat econòmica que més ha ajudat a baixar l'atur amb un descens de 1.700 persones, seguit de la construcció amb -1.609 persones i l'agricultura on el retrocés ha estat de 134 aturats.



Més contractes que mai

En el mes de juny a Catalunya s'ha signat 325.132 contractes, una xifra que mai s'havia registrat en qualsevol mes i en tota la sèrie del Ministeri d'Ocupació que comença el maig del 2005.

Del total dels contractes, el 88,81% dels signats han estat temporals per fer front a la campanya d'estiu turística. Només l'11,19% han estat signats amb el model indefinit. La temporalitat del juny de l'any passat va ser de 88,68%.



Cobertura social

Dels 409.490 aturats registrats que hi havia al maig a Catalunya, només 223.106 desocupats reben algun tipus de prestació econòmica, cosa que deixa la cobertura social de prestacions en el 54,48%.

D'aquests 409.490 aturats al maig, només 104.233 persones reben la prestació contributiva, el 25,45% del total dels inscrits.



Demarcacions

Barcelona va registrar al juny 294.567 persones a les llistes del SOC, cosa que suposa 11.370 persones menys que al maig, el 3,72% menys, i encadena set mesos seguits de caigudes de l'atur. Aquesta xifra de 294.567 aturats és la mes baixa que s'observa a les comarques barcelonines des de l'octubre del 2008 quan el nombre d'aturats era 283.815 persones.

En termes anuals, l'atur a Barcelona a caigut de 43.412 persones, el 12,84% menys, després d'acumular quatre anys complets de descensos, 48 mesos seguits, des del juliol del 2013.



Lleida

El nombre de persones inscrites a les llistes del SOC en el mes de juny a Lleida es va situar en18.094 persones, cosa que suposa 1.542 persones menys que al maig, el 7,85% menys. Aquesta demarcació encadena tres mesos seguits de descensos. Aquesta xifra de 18.094 aturats al juny és la més baixa que s'observa a la demarcació lleidatana des del novembre del 2008 (17.494).

En termes anuals, l'atur a Lleida es va reduir de 3.479 persones, el 16,13% menys en relació amb el juny de l'any passat. Lleida encadena 49 mesos seguits de descensos interanuals de l'atur, des del juny del 2013.



Tarragona

El nombre de persones inscrites a les llistes del SOC en el mes de juny a Tarragona es va situar en 44.651 persones, cosa que suposa 2.515 persones menys que al maig, el 5,33% menys. Aquesta demarcació encadena quatre mesos seguits de descensos. Aquesta xifra de 44.651 aturats al juny és la més baixa que s'observa a la demarcació tarragonina des del novembre del 2008 (44.522).

En termes anuals, l'atur a Tarragona es va reduir de 6.539 persones, el 12,77% menys en relació amb el juny de l'any passat. Es tracta de la caiguda percentual més gran registrada en termes anuals a la demarcació des de l'agot del 2016 (-12,99%). Tarragona encadena 48 mesos seguits de descensos interanuals de l'atur, des del juliol del 2013.