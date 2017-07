CCOO demana frenar la mortalitat per accidents

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) a les comarques gironines ha demanat, motivat per la mort en les últimes setmanes de dues persones a la província de Girona quan estaven treballant, noves mesures per frenar la mortalitat que produeixen els accidents laborals.

Segons va reiterar el sindicat en un comunicat, la província de Girona fa temps que incrementa la sinistralitat, «sobretot la causada per accidents de treball mortals», pel que van exigir la «depuració de responsabilitats per als accidentats» i que l'administració reclami un «estricte compliment de mesures de seguretat per evitar futurs accidents».



Les darres dues morts

El sindicat va lamentar les últimes morts relacionades amb accidents laborals produïts les últimes setmanes a la província de Girona: el 30 de juny el coraller a qui li va explotar la cambra hiperbàrica en un vaixell de Cadaqués i el 3 de juliol el treballador de Bàscara que va quedar atrapat sota un arbre quan feia treballs de poda.

El sindicat Comissions Obreres a les comarques gironines també va recordar que durant la celebració del Dia Internacional de la Seguretat i Salut del Treball, el passat 28 d'abril, ja van destacar l'increment de mortalitat que s'estava produint en accidents laborals, i que segons dades del mateix sindicat, durant aquest any ja han mort nou persones per accident durant la jornada laboral.