El grup Costa vol comprar Casademont

La família Casademont està a punt de perdre les regnes de la fàbrica d'embotits assentada al poble de Bonmatí. L'empresa ha presentat concurs de creditors amb un deute que puja a 25 milions d'euros. L'esperança està posada ara a la companyia aragonesa, Grup Costa, interessada en comprar Casademont sense assumir l'endeutament.

El director general de Casademont, Francesc Xavier Gómez, va assegurar ahir que la decisió de tirar endavant el concurs s'ha acordat després d'un any i mig de negociacions per intentar trobar un inversor que reflotés la càrnia. Grup Costa, a més, s'ha compromès a mantenir la marca i a assumir tota la plantilla actual (que és de 201 treballadors).

Els orígens de Casademont es remunten a l'any 1956. L'empresa produeix embotits curats –el seu producte estrella és el fuet- i compta amb dues plantes de producció. La fàbrica central, que és també la seu del grup, es troba a Bonmatí. L'altra, a Palol de Revardit (des d'on opera amb la seva filial Boadas Embotits i Conserves SA, Becsa).

Segons va explicar el director general, la firma arrossega un «endeutament elevat des de fa anys». Sobretot, conseqüència de les elevades inversions –fins a 26 milions d'euros- que va fer per renovar maquinària i tecnologia de llescats en els anys 2008-2009. A més, a aquesta situació, ara fa cinc anys també s'hi va afegir l'alça del preu del porc (la principal matèria primera de la firma).

Tot plegat ha suposat que, actualment, Casademont tingui un deute de 25 milions d'euros. D'aquests, la majoria correspon als bancs (fins a 15 milions) i n'hi ha 8 més que es deuen a proveïdors. Gómez va concretar que, tot i que els tres últims exercicis s'hagi guanyat en rendibilitat, la «motxilla de l'endeutament» era massa elevada.

A més, en els darrers cinc anys, Casademont ha patit una pèrdua acumulada de fins al 40% de la facturació. El 2016 va tancar-lo amb unes vendes d'entre 42 i 43 milions d'euros, i va moure un volum de producció de 14 milions de quilos d'embotit (dels quals 4 milions van ser marca blanca, i gairebé la meitat d'aquests –el 40%- es va destinar al Grup Campofrío, per a qui continua treballant).

Francesc Xavier Gómez va explicar que Casademont porta un any i mig buscant inversors i que, tot i que en un principi l'opció del concurs de creditors no s'havia plantejat, al final s'hi ha optat perquè era la més adient. Hi ha tingut a veure, també, el fet que s'hagi trobat una companyia que hagi decidit comprar l'empresa gironina.

El concurs de creditors, que ja s'ha entrat al Jutjat Mercantil, s'acompanya d'una oferta de compra ferma per part de Grup Costa. Aquesta empresa aragonesa, precisament, ja va comprar al mes de gener Càrniques Toni Josep, amb seu a Vic. De moment, com ha precisat Gómez, es desconeix l'import de l'oferta (perquè s'ha presentat en sobre tancat). La decisió d'autoritzar la compra es troba ara en mans del Jutjat Mercantil.

El director general de Casademont va avançar, però, que Grup Costa s'ha compromès a assumir la plantilla actual –de 201 treballadors- i que també mantindrà la marca. «Hi haurà un canvi de propietat, això és evident; però pel què fa a equip directiu i a tipus de productes, a priori no s'han plantejat canvis», va concretar Gómez.

Per la seva banda, la plantilla veu l'oferta de compra amb «molt de positivisme». Segons va explicar el president del comitè d'empresa, José Giménez, tot i que actualment s'està al dia amb les nòmines, els treballadors feia uns 3-4 anys que portaven «patint retards continuats amb els salaris». «Portàvem molts anys amb incertesa, i la incertesa comporta por i malestar; ha estat un patiment continu», va precisar Giménez.