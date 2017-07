Montoro assegura que abaixarà l´IRPF i no apujarà altres impostos

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar que el Govern té previst baixar l'IRPF per a les rendes més baixes en la primera part de la legislatura, la qual cosa es farà extensible per a la resta durant els pròxims anys, i ha afirmat que no apujaran altres impostos.

Montoro va explicar que està negociant amb Ciutadans la baixada de l'IRPF, com s'havien compromès al principi de la legislatura com a part del projecte que va permetre la investidura de Mariano Rajoy com a president del Govern.

Sobre la possible pujada d'altres impostos directes o indirectes, el ministre va dir, que no s'augmentaran durant aquesta legislatura perquè «no hi ha cap raó ni cap excusa» per a això.

Va reconèixer que en l'anterior legislatura va pujar a l'IVA a pesar que s'havia compromès a no fer-ho, la qual cosa ha justificat per la crisi que patia el país, i va afegir que gràcies a aquest increment, es van poder abaixar altres impostos, com el de societats.

En una conferència en el Club Antares de Sevilla, Montoro també va mostrar la seva «total tranquil·litat» amb la bossa de les pensions, que s'ha esgotat perquè hi ha més pensionistes i amb pensions més altes, un fet que considera «molt bo».

En aquest sentit, va dir que per pagar la bossa de pensions, en la fundació de les quals va participar, va recordar, l'Estat farà les transferències que siguin necessàries.