Rosell (CEOE) obre la porta a pujades de més del 2,5% per a sous baixos

El president de la patronal CEOE, Juan Rosell, va obrir ahir la porta al fet que l'acord salarial amb els sindicats per 2017 reculli pujades més enllà del 2,5% per als salaris més baixos. Es va mostrar preocupat perquè la recuperació econòmica no arribi a les classes més baixes.

«Podríem parlar-ho», va assenyalar Rosell en una entrevista, on va reconèixer que «és molt difícil» poder arribar a fi de mes amb un sou de 800 euros. «Potser ha arribat el moment en els acords amb els sindicats de fer plantejaments diferents per als salaris molt baixos i els no tan baixos», va dir Rosell, qui va afegir que per als primers haurien d'acceptar-se «increments moltíssims més importants».

Els sindicats UGT i CCOO i les patronals CEOE i Cepyme fa mesos que porten sense aconseguir tancar un pacte salarial per al 2017 que serveixi de guia per a les negociacions de convenis col·lectius.

La proposta de la patronal, que va millorar la seva oferta inicial, pansa per pujades d'entre l'1% i el 2%, amb mig punt més addicional en funció del sector, mentre que els sindicats exigeixen un alça d'entre l'1,8% i el 3%.

La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, va assenyalar que la millora de l'economia i l'ocupació ha de començar a traslladar-se als salaris, mentre que el president del Govern, Mariano Rajoy, va apuntar dilluns que un acord en salaris «és capital» per a la recuperació econòmica.