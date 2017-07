CaixaBank, escollit Best Bank in Spain 2017 per 'Euromoney'

CaixaBank ha estat escollit Best Bank in Spain 2017 (Millor Banc en Espanya) per part de la publicació britànica Euromoney. És la quarta vegada que l'entitat, presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, rep aquest reconeixement. El 2012, 2013 i 2015, la revista ja va reconèixer la posició de lideratge i solidesa financera de CaixaBank. En aquesta ocasió, la publicació britànica, a més, ha destacat el seu continu creixement, a través de la integració de BPI, fet que permetrà al grup financer augmentar la seva competitivitat. Uns altres factors decisius a l'hora d'atorgar el guardó ha estat la contínua digitalització dels seus processos i productes, així com l'històric compromís social de l'entitat.

En opinió del president de CaixaBank, Jordi Gual, ser triat Best Bank in Spain 2017 és un reconeixement a la trajectòria comercial i social de l'entitat. «Som el banc escollit pel 30% dels clients particulars d'Espanya i ara el nostre lideratge s'ha fet extensiu a la totalitat de la península Ibèrica amb BPI. A més, la menció a la nostra gestió responsable suposa una empenta per continuar potenciant la nostra vocació social a través dels nostres programes d'inclusió financera, polítiques d'ajuda a l'habitatge i iniciatives de voluntariat corporatiu», afirma Gual.

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha destacat com un factor diferencial l'aposta del banc per estar a l'avantguarda de la transformació digital del sector financer.