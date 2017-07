La Cambra premia l´exportació de Sant Aniol, Olot Meats i Enprom

La Cambra va guardonar ahir Sant Aniol, Olot Meats i Enprom durant la gal·la anual dels Premis a l'Exportació. La corporació reconeix així tres empreses per la seva iniciativa exportadora, per la projecció internacional i per la seva innovació. A més també es va fer un reconeixement especial al Celler de Can Roca per la seva ajuda en la internacionalització de les comarques gironines.

La XXII edició dels Premis a l'Exportació, organitzada per la Cambra de Comerç de Girona a l'Auditori, va comptar amb la cloenda del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. El jurat ha valorat un total de 15 empreses de la demarcació que han destacat per les seves xifres d'exportació o per les innovacions que han introduït en els seus processos d'internacionalització.

L'objectiu d'aquests premis és el de reconèixer la bona labor de les empreses exportadores gironines, i ja són més d'un miler les que de forma habitual fan arribar els seus productes arreu del món.

El guardó Iniciativa Exportadora, que ha obtingut Aigua de Sant Aniol, reconeix la millor tasca de les empreses que facturen fins a 5 MEUR. Els mèrits que el jurat ha destacat han estat la millora en les línies de producció i el llançament de nous formats que han permès el continuat creixement de la xifra de negoci al llindar d'aquests 5 M euros i del percentatge d'exportacions. Així mateix, l'arribada a mercats especialment complicats com els Emirats Àrabs. Els principals països on arriben els seus productes són Estats Units, 24%; Regne Unit, 22%; i Xina, 11%.



La projecció a l'exterior

El segon guardó, dedicat a la Projecció Internacional va ser per Olot Meats Group i reconeix la projecció internacional de les empreses que facturen més de 5 MEUR.

S'ha valorat molt positivament la consolidació aconseguida durant els darrers anys assolint unes xifres d'exportació creixents, l'obertura de nous mercats a tercers països, i també la remodelació de bona part de les instal·lacions.

Olot Meats Group té 1.200 treballadors, amb seus a Olot, Juià i Celrà, i factura prop de 600 MEUR dels quals exporta 347 MEUR. Els seus principals mercats: Xina, 45%; Hong Kong, 20% i Vietnam, 11%.

Pel que fa als tercers premiats, Enprom Packaging SL rep el premi Especial a la Innovació, que vol reconèixer l'especial esforç en innovació que realitzen les empreses exportadores gironines.

El jurat ha destacat l'estructura circular de l'empresa que valora la participació de tots els integrants de l'equip tècnic, la rellevant aliança comercial amb una empresa referent del sector en l'àmbit mundial que li permet accedir a nous mercats internacionals gaudint de certificacions en R+D. També l'excel·lent evolució de la facturació i de les exportacions.

L'empresa té la seu a Sant Julià de Ramis i disposa de 24 treballadors i la seva facturació és de prop de 4 MEUR amb un 50% d'exportació. Els seus principals mercats: Alemanya, 27%; Estats Units, 25% i Portugal, 17%.



Reconeixement als Roca

Per la seva banda, el jurat ha proposat un Premi extraordinari, «Internacionalització de les comarques gironines», en reconeixement a la tasca d'El Celler de Can Roca com a destacat ambaixador de les omarques gironines als cinc continents.

El seu bon treball ha estat exemple per la resta de sectors econòmics i ha permès obrir nous mercats a Girona i al conjunt del seu territori i així a la qualitat dels productes agroalimentaris dels productors gironins.

Aquest guardó vol premiar la labor de la família Roca i del seu equip que des de la senzillesa del seu treball diari ha enamorat a comensals i gastrònoms de tot el món.

El jurat dels Premis a l'Exportació ha estat integrat per Domènec Espadalé, president de la Cambra de Comerç de Girona; Joaquim Macià, director de la Banca d'Institucions de Caixa Bank; Alícia Giráldez, cap de departament a ICEX Barcelona. També en formaven part Núria Betriu, exdirectora general d'Indústria i exconsellera delegada d'ACCIÓ; Joaquim Maria Caula, Esmeragdo Macias i Jaume Guàrdia, empresaris exportadors i membres del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Girona, i Eduard Torrent, director gerent de la Cambra de Comerç de Girona.