Cuatrecasas compra l'Empordà Golf Resort

Un grup d'inversors liderat pel hòlding d'Emilio Cuatrecasas, Emesa Corporación, ultima la compra de l'Empordà Golf Resort a Habitat Inmobiliaria per uns 20 milions d'euros. L' operació inclou els dos camps de golf de 18 forats de Gualta (Baix Empordà) i l'Hotel del complex, que té 87 habitacions i està gestionat per Double Tree by Hilton.

Segons va publicar el diari Expansión el resort havia despertat l'interès d'altres inversors, però finalment va ser l'advocat qui es va imposar a la puja. L'operació inicia ara la fase due diligence. El grup liderat per Emesa passarà a controlar el 90% del capital del recinte esportiu, ja que el 10% restant es troba en mans de petits accionistes, majoritàriament socis del club de golf.

El complex va ser construit el 1996 per la família Figueras (ex propietàra d'Habitat) i des del principi va tenir entre els seus socis a coneguts empresaris catalans, com el propi Emilio Cuatrecasas, Pedro Fontana o membres de les famílies Puig, Esteve i Uriach. A part de l'hotel, el resort compta amb una zona residencial, apartaments de lloguer i vivendes que van ser adquirides per particulars. A la zona encara hi ha parceles urbanitzables a la venda, que seguiran a mans d'Habitat, segons Expansión.

La compra de l'Empordà Golf està al marge de la cadena d'hotels rurals que Emilio Cuatrecasas està creant en aquests moments a l'Empordà. L'advocat va anunciar el 2016 la seva intenció de llançar una nova marca especialitzada en petits hotels d'alta gamma, i l'estiu passat va tancar la seva primera adquisició: un palau a Ullastret, que serà transformat en un hotel mitjançant una inversió de set milions d'euros.

Tot i que es troba a la comarca que l'advocat s'ha fixat com a objectiu, l'hotel de l'Empordà Golf no encaixa en el perfil d'edificis singulars que aquest busca per la cadena. Emesa aglutina les participacions empresarials i immobiliàries d'Emilio Cuatrecasas i els seus actius estan valorats en més de 480 milions d'euros. Entre les seves principals inversions hi ha el 5,27% del grup francès de restauració Elior, propietari d'Àrees, i la seu del bufet Cuatrecasas, al districte 22 de Barcelona.



Últims actius d'Habitat

Empordà Golf és una de les últimes joies que li queden a Habitat, que es va anar desprenent dels seus diferents actius, com per exemple l'Hotel Sky de Barcelona, després de l'esclat de la crisi econòmica. El capital de la immobiliària fundada per la família Figueras està actualment a mans d'entitats financeres i de fons internacionals, després que l'any 2008 l'empresa presentés el segon concurs de creditors més gran d'Espanya amb un deute de 2.300 milions d'euros.

Bank of America, Melf, Goldman Sachs i la resta d'accionistes d'Habitat van posar en marxa aquest març el procés de venda de la companyia, on van entrar-hi l'any 2015 mitjançant la capitalització del deute que van adquirir de la banca creditora. Entre els candidats a comprar Habitat destaca el fons estatunidenc Värde. Emili Cuatrecasas va sortir fa unes setmanes del capital d'Habitat, on encara hi tenia una petita participació.