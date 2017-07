Catalunya és on més creixen els concursos de creditors fins al juny

Catalunya és on han augmentat més els concursos de creditors de tot l'Estat espanyol. Els procediments concursals han crescut un 20,22% durant el primer semestre, respecte al mateix període de l'any anterior.

La segueix Madrid (17,04%), la segona comunitat autònoma on han crescut més les empreses que s'han declarat en concursos de creditors. Segons el document de Informa D&B elaborat amb dades del BOE i el Registre Mercantil, des del gener hi ha hagut 487 empreses catalanes que s'han declarat en concursos de creditors. En el global de l'Estat n'han sigut 2.409, un augment del 4,11%.

Els processos antigament coneguts com a suspensions de pagaments han crescut en el global espanyol un 4% respecte a l'any passat. Se n'han registrat 2.409 respecte els 2.314 del 2016. El perfil de les empeses que es veuen abocades a concursos de creditors són majoritàriament les dedicades a la construcció i a les activitats immobiliàries, que representen el 26,65% del total fins al juny, seguides del comerç (22,29%) i la indústria (12,99%).

Malgrat l'increment, l'estudi advertix que, si bé els concursos a Espanya han batut rècords històrics en els últims anys, la situació no es diferencia tant de la realitat econòmica d'altes països europeus. En el cas d'Alemanya i França, els concursos afecten el 3% de les empreses actives, una taxa superior a la dels països del sud, on se situa per sota de l'1%.



Es dissolen més companyies

Més concursos de creditors, però també més societats que es desintegren. Els processos de liquidació i extinció d'una societat han augmentat a Espanya un 21,06% respecte a l'any anterior, conseqüència del repunt del sector del comerç i de la construcció des de gener.

La pressió exercida per la recuperació econòmica ha deixat en aquesta primera meitat de l'any 15.999 companyies en situació de cessament d'activitat. Madrid és on s'han registrat més casos (3.694), seguit d'Andalusia (3.448) i la Comunitat Valenciana (1.720). A Catalunya s'han dissolt 1.266 empreses i se situa en la quarta en el llistat.

El document posiciona al capdavant el sector de la construcció i de les activitats immobiliàries, que concentren el 24,91% dels procediments registrats fins als juny i seguit de prop pel comerç amb el 20,89%.

Els processos de liquidació van afectar a voltant de 40.000 treballadors per la dissolució de les companyies que generaven una facturació de 8.879 milions d'euros, un panorama que amenaça de superar les xifres del conjunt del 2016.