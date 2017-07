Les dones perceben un 23% menys de sou que els homes

El sindicat UGT alerta que les dones ingressen de mitjana gairebé un 23% menys de salari i 423 euros menys de pensió qu els homes.

En un comunicat, UGT denuncia que l'escletxa salarial es redueix a un ritme «molt lent». Segons les dades de la Seguretat Social referents al mes de maig, només s'ha reduït un 0,35% en 3 anys, el 2014 la diferencia entre sexes era del 23,25%. Tot i la reducció , el sindicat adverteix del percentatge «elevadíssim».

El sindicat ha reclamat al Govern espanyol que s'adoptin estratègies per combatre la diferencia salarial entre treballadors i treballadores.

Pel que fa a les pensions, la de les dones se situava el mes de maig en 711,25 euros de mitjana, enfront els 1.113,63 euros dels homes, gairebé 423 euros més. Mentre que en la pensió de jubilació la diferència és encara més gran: elles perceben 778,83 euros i ells 1.237,87 euros mensuals, és a dir, un 36,78% més.

Davant la discriminació per gènere el sindicat recalama a l'executiu de Mariano Rajoy que acabi amb el «sistemátic» incumpliment de la llei d'actualització i modernització del Sistema de Seguretat Social que posposa des de fa sis anys. També demanen que s'adopoti la resolució del passat mes de juny del Parlament Europeu per corregir l'escletxa salarial i en pensios entre dones i homes. El sindicat UGT torna a recordar la necessitat d'aprovar una llei d'Igualtat Salarial.

L'altra gran sindicat, CCOO, adverteix que el problema salarial a l'Estat no es resol només amb un acord entre patronal i sindicats. Ambdós sindicats i les patronals fa mesos que no aconsegueixen un pacte salarial per al 2017.